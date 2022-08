Jeu-Concours – 1 tablette Amazon Fire 7 modèle 2022 à gagner

L’été se poursuit avec son lot de cadeaux sur idboox ! En partenariat avec Amazon, tentez de gagner la toute nouvelle tablette Fire 7.

La Fire 7 2022 est sortie au début de l’été, nous mettons un exemplaire version 32 GO en jeu du 12 au 16 août.

Fire 7 petite et costaude

Nous avons testé la Fire 7 avant de vous la faire gagner. La nouvelle tablette signée Amazon est compacte et légère (282 grammes). Elle se glisse dans un sac pour la transporter partout.



Vous bénéficiez d’une autonomie pouvant aller jusqu’à 10 heures (40 % de plus que la génération précédente). Le processeur quadricœur est jusqu’à 30 % plus rapide que celui de la précédente génération. Résultat vous regardez vos films, vous jouez et lisez avec un excellent confort. L’écran est de bonne qualité, nous avons pris la Fire 7 à l’extérieur et la lisibilité ce celle-ci est bonne même en plein soleil.



La tablette dispose d’un écran de 7 pouces. Elle permet d’accéder aux services Amazon (Kindle, Prime video etc.) de façon simple et ergonomique. Bien entendu, vous avez accès aux réseaux sociaux, vous surfez sur le net, vous regardez Netflix et jouez à vos jeux préférés (Google Play Store n’est pourtant pas inclus). Elle est aussi dotée de 2 caméras de 2mpx.



On a aimé la présence d’un slot microSD permettant jusqu’à 1 To de stockage pour télécharger les contenus et l’emporter partout. La Fire 7 est une tablette pour toute la famille taillée pour les loisirs. Elle se configure en 3 minutes.

La tablette existe en 16GO voir ici ou 32GO voir ici (c’est cette dernière que vous allez tenter de gagner).

Tentez votre chance pour notre jeu-concours

– Remplissez le formulaire ci-dessous, cliquez sur suivant pour valider votre participation.

– N’oubliez pas de répondre (oui) à la case RGPD du formulaire si vous voulez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours.

– Pour augmenter vos chances de gagner partagez notre jeu et likez notre page Facebook, suivez-nous sur Twitter et surtout RT (retweetez) notre jeu avec #EteIDBOOX !

JEU Amazon Fire 7

Comment participer ?

– Répondre oui dans la case RGPD signifie que vous participez et que vous acceptez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours. Vos données sont effacées à l’issue du tirage au sort de ce jeu-concours.

– Remplissez le formulaire

– La sélection du gagnant sera faite par la rédaction d’IDBOOX. Ce jeu est libre et gratuit.

– 1 tablette Fire 7 32GO à gagner valeur 89.99€

– Le concours est ouvert du 12 au 16 août 2022 14H

– Vos adresses e-mail ne seront pas réutilisées à des fins commerciales.

– Le gagnant sera prévenu par email ou message privé sur les réseaux. Passé un certain délai (fixé à la discrétion de la rédaction), après l’envoi de notre message, et sans réponse de la part de la personne contactée, le lot sera remis en jeu et sera attribué à un autre joueur.

– Le lot sera envoyé par le partenaire du jeu

– Attention les multi-comptes notamment sur Twitter ne seront pas pris en compte. Les follow Unfollow seront éliminés.

Prochain jeu-concours le 17 août avec d’autres cadeaux à gagner. Ouiiii on vous fait gagner des cadeaux tout l’été!