Petit Ours Brun Un dico illustré avec 350 mots - IDBOOX

Petit Ours Brun est la star des enfants depuis longtemps. L’ourson se réinvente en permanence.



Bayard Jeunesse propose « Mon premier dico illustré Petit Ours Brun », un dictionnaire pour développer le vocabulaire des petits.



Ce livre cartonné solide convient aux enfants à partir de 2 ans.

Le dictionnaire illustré est thématique. Les vêtements, la maison, le jardin, les animaux, les saisons… Dans chaque section, l’enfant retrouve tous les mots correspondant aux thèmes. Grâce à Petit Ours Brun, ils vont apprendre et visualiser des tas de nouveaux termes !



Plus de 350 mots à reconnaitre et à nommer sont contenus dans ce dictionnaire charmant et instructif !

« Mon premier dico illustré Petit Ours Brun » est bien entendu, adorablement illustré par Laura, Danièle et Céline Bour.

Pour vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Retrouvez ici d’autres idées de lecture pour les enfants