Quels conseils de lecture pour votre ado cet été ? - IDBOOX

Plutôt comics, romans graphiques, mangas, BD ou webtoon ? Comme d’habitude, j’aime faire une sélection variée : amour, action, fantastique, tranche de vie…

Voici de quoi varier les découvertes, et je l’espère, les plaisirs dans vos lectures en cette période estivale !



D’ailleurs côté BD, on vous recommande chaudement Le Grimoire d’Elfie d’Audrey Alwett (lire notre chronique) !

Middlewest, de Skottie Young et Jorge Corona (Urban Link)

3 volumes parus – série terminée

Résumé

Depuis le départ de sa mère, Abel est élevé d’une main de fer par un père rongé par le chagrin. Un mot, un geste, un affrontement de trop, qui laissera dans le cœur d’Abel des séquelles profondes et, sur son torse, une marque indélébile. Accompagné de son ami le plus fidèle, un « Jiminy Cricket » aux allures de renard, le jeune garçon choisira de fuir pour mieux se reconstruire loin de la violence paternelle. Un périple à travers un pays fantastique marqué par des rencontres toujours plus extraordinaires, au cours duquel Abel devra se poser les bonnes questions s’il veut surmonter ses erreurs passées et se réconcilier avec son histoire de famille.

Pourquoi le lire ?

Middlewest est un conte moderne qui fait un sans faute : univers fantastique inventif et immersif, la bonne dose d’action, d’humour et de drame, des personnages attachants… Pas étonnant qu’il ait gagné le Fauve Jeunesse au Festival d’Angoulême en 2021!

Intelligent et brillamment construit, « Middlewest » offre un récit mélancolique au graphisme marqué et captivant. La colorisation s’adapte parfaitement aux événements qui ponctuent les aventures du jeune héros et de son renard.

La quête initiatique d’Abel est une lecture pour toute la famille !

Lonely World, de Iwatobineko (Ki-oon)

1 tome paru – série en cours

Résumé

Les golems sont des robots autonomes, créés pour remplir toutes les fonctions nécessaires à la société. Même en l’absence d’humains, ils continuent leur travail inlassablement… Shii, une petite fille, erre seule dans une ville remplie de ces machines, où d’effrayants “cônes” la poursuivent sans qu’elle sache pourquoi. Dans sa fuite, elle ne croise aucun autre représentant de son espèce. Seuls des golems la fixent en silence…

Alors qu’elle est sur le point d’être capturée, l’un d’entre eux, Bulb, lui porte secours et l’invite à le suivre chez son maître. Or, celui-ci est décédé depuis longtemps… mais le robot n’en a pas conscience. Et lorsque Shii le lui apprend, il enclenche le mode auto-destruction ! La fillette panique. Cet automate est son unique soutien depuis qu’elle s’est réveillée le jour même, sans mémoire ni repère… Elle le convainc d’accepter une nouvelle mission : la protéger, elle, la dernière humaine ! Avec son aide, elle devra se faire une place dans ce monde étrange et résoudre le mystère de la disparition de ses créateurs…

Pourquoi le lire ?

Ce premier tome pose les bases d’un univers envoûtant et inconnu, dans lequel la petite Shii serait la seule humaine. Bien qu’assez peu développé dans ses arrière-plans, Lonely World saura vous charmer par son ambiance si particulière. Une mise en bouche prometteuse qui apportera une touche douce-amère à la chaleur de l’été.



Pour encore plus de douceur et d’étoiles dans les yeux, on vous recommande du même auteur, « Aria, The Masterpiece » qui vient de se terminer en 7 volumes ou encore « Le Renard et le petit Tanuki » (2 volumes parus). Pour l’un comme pour l’autre, il vous sera impossible de ne pas vous attacher au récit et aux personnages, surtout avec un dessin si beau et détaillé.

Qu’est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim ? de Kim Myeongmi (Kbooks)

1 tome paru – série terminée en 6 tomes

Résumé

Lee Yong Joon est l’héritier d’une entreprise prestigieuse, qu’il mène à la baguette. Beau, intelligent

mais surtout imbu de lui-même, il considère qu’il est l’image de la perfection. Alors, quand sa secrétaire personnelle, Kim Mi So, lui annonce qu’elle veut démissionner, c’est la douche froide ! Qu’est-ce qui lui est bien passé par la tête, après neuf ans de bons et loyaux services ? Pour la garder auprès de lui, Lee Yong Joon est prêt à tout… même les plus grandes excentricités !

Pourquoi le lire ?

Ce webtoon à succès (7,5 millions de vues payantes) a été adapté en drama*.

Le scénario est simple, digne d’une comédie romantique classique mais entre le caractère de Kim et celui de Lee Yong, se créent des étincelles !

Kim est jolie, certes, mais elle est déterminée et on aperçoit des bribes d’un passé pas très rose et assez mystérieux.

Les dessins sont plaisants, et les couleurs apportent une touche de fun et de dynamisme. « Qu’est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim ? » est donc une comédie romantique très agréable à lire et parfaite pour se prélasser cet été.

Plusieurs chapitres sont accessibles gratuitement sur le site Verytoon.

*Drama : nom utilisé pour les séries télévisées en Asie

Lois Lane & le challenge de l’amitié, de Grace Ellis & Brittney Williams (Urban Comics)

1 volume

Résumé

À treize ans, Lois Lane est accro aux réseaux sociaux, et plus particulièrement aux challenges en tous genres que l’on trouve sur Internet. Alors pourquoi ne pas apporter sa pierre à l’édifice en créant sa propre chaîne de vidéos ? Après tout, c’est le début de l’été à Liberty View et dans quelques jours se tiendra la course annuelle de vélo du quartier. Une toile de fond idéale pour célébrer son « amiversaire » avec Kristen, sa meilleure amie, et lancer son #challengedelamitié dans l’espoir de gagner un tas d’abonnés.

Pourquoi le lire ?

Une histoire courte qui met en avant ce qu’il ne faut surtout pas faire à ses amis ! Le personnage d’Henri et le chat Ed sont les plus sympathiques ; dommage que Lois soit si peu attachante (plutôt : égocentrique, irréfléchie, mauvaise amie…).

Les réactions parfois excessives augmentent le côté dramatique que peuvent avoir les enfants, sans qu’il soit pour autant de vie ou de mort. Le design et les couleurs vives amènent l’énergie et du rythme au récit – tout comme les ouvertures de chapitres.

Une lecture simple et distrayante à réserver aux 8-10 ans.

