Rentrée littéraire des enfants – 8 livres à ne pas manquer pour les 0 – 5 ans

Si la rentrée littéraire pour les grands est chargée, celle des livres pour enfants l’est tout autant !

Nous avons sélectionné 8 livres pour les 0 – 5 ans pour émoustiller leurs sens, leurs connaissances et les faire rire!

Voici nos avis sur : A la fenêtre de Sophie Astrabie et Aurélie Guillery (Glénat Jeunesse). A qui est cette patte ? et A qui est ce nez? de Martine Perrin (Seuil Jeunesse). Les deux nouveaux tomes d’Avni de Romain Pujol et Vincent Caut (BD Kids). Lololita de Joe Hoestlandt et Aurélie Guillery (Bayard Jeunesse). Un câlin tout doux de Seng Soun Ratanavanh (La Martinière Jeunesse). Qui bâille le plus fort ? (Glénat Jeunesse).

A la fenêtre

A propos du livre

Brune a cinq ans. Et ce que Brune aime par-dessus tout – bien plus encore que les gâteaux, dessiner ou le skate –, c’est s’amuser avec son amie Candice. Alors lorsque sa meilleure amie déménage, Brune trouve sa vie aussi nulle que les choux de Bruxelles ! Et à force de bouder à la fenêtre, la fillette remarque un petit garçon, qui boude, lui aussi…

Pourquoi le lire

Cet album créé par l’autrice de “La somme de nos vies” est un petit bijou. Il traite avec humour et poésie de la séparation avec un être cher. Il donne aussi les clefs aux enfants touchés par la séparation d’un ami afin de voir la vie autrement, sans laisser place à la déprime. On adore les illustrations et le rythme de l’histoire. Ce livre parlera à de nombreux enfants !

A conseiller dès 5 ans – Pour lire un extrait ou acheter le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Lololita – Petites pensées et marguerites

A propos du livre

Lololita la vache du Jura aimerait bien partir en vacances avec Ruben et Suzon.

Roulée dans une valise, elle pourrait partir découvrir la mer et ses poissons.

Trois histoires de Lololita la vache qui aimerait bien tout comprendre de notre monde qui lui paraît parfois un peu étrange et compliqué.

Pourquoi le lire

Lololita c’est un petit bouquin drôle et intelligent. 3 histoires composent cet album. Lololita la vache qui se pose des questions métaphysiques sur le monde est accompagnée de ses amis Ruben et Suzon.

Un peu de philo, une bonne dose d’humour et de camaraderie voilà un programme bien sympathique pour la rentrée. Les enfants aimeront les personnages attachants plein d’humour et de tendresse, qui dit mieux ?

A conseiller dès 5 ans – Pour lire un extrait ou acheter le livre Cliquez ici

Avni – L’essayer de l’adopter et Animal Vraiment Non Identifié

A propos de L’essayer c’est l’adopter



Dans l’école d’Avni, il y a un nouveau. C’est le petit frère de Mina, mais il ne lui ressemble pas du tout. D’ailleurs, il ne ressemble à personne de la famille de Mina : ce sont tous des chats, et Colibrice, lui, est un oiseau. C’est que le petit frère de Mina a été adopté. Avni trouve ça super : après tout, le plus important, ça n’est pas d’être pareils, mais c’est d’être heureux ensemble !

A propos du numéro anniversaire

Une tête ronde, deux oreilles, un air espiègle… On pourrait croire qu’Avni ressemble à n’importe lequel de ses camarades. Eh non ! Il est capable de déformer son corps à volonté… Rien que ça !

Pourquoi les lire

La série Avni fête ses 10 ans avec 2 nouveaux albums déjantés et supers drôles ! Le premier reprend en tous points ce qu’on adore chez Avni et ses amis. Facétieux et tellement drôle, il nous donne envie de faire des bêtises et on adore.



Le second album reprend le tome 1. Mais celui-ci est agrémenté d’une BD particulière. En effet, les auteurs répondent à une interview pour que tous les enfants connaissent les coulisses d’Avni. Il y a d’autres bonus à découvrir dont un jeu de cartes à découper et pas n’importe lequel ! C’est MonstroFun », chaque lecteur pourra jouer comme Avni à son jeu préféré !

A conseiller dès 5 ans – Pour lire un extrait ou acheter le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Le numéro anniversaire est ici

A qui est cette patte ? et, A qui est ce nez ?

A propos du livre

À poils, à sabots, à palmes ou à griffes, le bébé s’amusera à identifier et à différencier toutes sortes de pattes au fil des pages. Crapaud, lièvre, cheval, oie, ours blanc, poule, crabe, et souris défilent, et… tiens ! Quel est ce drôle d’animal à la toute fin de l’album avec ce beau pelage étoilé ? Tu le reconnais ?

Pourquoi le lire

Avec ses illustrations très colorées et ses pages en carton bien rigides, ce livre plaira aux petits ! Il existe deux imagiers ludiques : A qui est cette patte et à A qui est ce nez? Ces livres charmants et fun permettent de jouer tout en apprenant beaucoup sur les animaux. Ces devinettes pour les bébés sont un petit régal pour l’éveil des enfants !

A conseiller dès 1 an – Pour lire un extrait ou acheter le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Un câlin tout doux

A propos du livre

Un livre à regarder, toucher, mimer… Dans une gestuelle simple et tendre, le tout-petit est invité à câliner de ravissants amis – un souriceau, un écureuil, un lapereau, un hérisson et un ouistiti : “Donne un bisou esquimau au souriceau en frottant ton nez sur son joli museau. Souffle doucement sur la queue de l’écureuil pour faire s’envoler son chagrin.

Pourquoi le lire

Ce livre en tissu est tout en douceur. On pourrait croire que cet album est un doudou, mais dans les quelques pages on découvre aussi tout un univers de douceur. Les illustrations au crayon, le tissu très soft, les textes courts tout cela crée un joli moment de lecture et de découverte. On aime beaucoup, comme un câlin !

A conseiller dès la naissance – Pour lire un extrait ou acheter le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Qui bâille le plus fort ?

A propos du livre

Dans cette drôle d’histoire, les animaux bâillent à s’en décrocher la mâchoire. Mais qui est le plus fort ? Soulève les rabats pour le savoir.

Pourquoi le lire

Ce livre animé propose aux enfants de voir les animaux autrement au travers du bâillement ! C’est original et rigolo. Hippopotame, souris, chat… on fait le tour d’une ménagerie où la concurrence est rude… sur le bâillement bien sûr !

Chaque page contient des découpes. Les rabats à soulever sont une invitation à la découverte et promettent de jolies surprises.

A conseiller dès 1 an – Pour lire un extrait ou acheter le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

