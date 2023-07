Simone se bastonne la BD décalée à lire dès 6 ans

Simone se bastonne – Cartables et crustacés, est le premier tome d’une série BD d’Anne Schmauch et Guillaume Long.

Cet album est l’adaptation en bande dessinée du roman éponyme. Publié chez BD Kids, le jeune lecteur à partir de 6 ans plonge dans l’univers de Simone, une écolière trop cool !



Simone est un petit modèle, petite mais costaude. C’est une héroïne à contre-courant, drôle et attachante ! On rigole beaucoup et on adhère complètement à ce premier tome qui déménage. On attend le second avec impatience !

Pour lire un extrait ou vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

A propos de l’histoire

Simone est une crevette pas tout à fait comme les autres : déjà, elle est transparente, ce qui n’est franchement pas pratique. Mais en plus, elle adore la bagarre, la castagne, les combats, le grabuge… bref, l’action !

Ça en fait une petite fille tout à fait spéciale, et pas toujours très adaptée aux attentes de ses parents ou de ses professeurs. Heureusement, dans la vie de Simone, il y a aussi les copains. Ensemble, ils sèchent les cours de yoga maritime, vont voir des matches de boxes en cachette, oublient de réviser leurs cours de survie pour aller plutôt observer les raies mantas. Car autour de l’école et de la maison, le monde de Simone, c’est l’océan, son immensité mystérieuse et ses dangers périlleux ! Un terrain de jeu beaucoup plus rigolo pour des enfants crevettes en quête de bêtises et d’aventures !

