Tous des humains – 2 livres pour explorer l’histoire de l’humanité

« Tous des humains de la même famille – l’homme et ses origines » et « Tous des humains très différents – l’homme et ses évolutions » sont deux nouveaux albums passionnants pour explorer l’histoire de l’humanité.

Les éditions Glénat Jeunesse ont vu grand avec ces livres. Cristina Junyent (Docteur en biologie) invite les 5 – 7 ans à s’immerger dans l’histoire de l’homme. Pour accompagner cette leçon super ludique, C. Losantos a pris ses plus beaux crayons.



Comment avons-nous évolué en 150 000 ans ? Qu’avons-nous inventé ? Comment nous sommes-nous nourris ? Comment avons-nous domestiqué les animaux ? Comment sommes-nous devenus humains ?

C’est le propos de ces ouvrages très scientifiques et complétement adaptés aux jeunes lecteurs. Chaque page contient une myriade d’infos, on soulève des volets pour découvrir les réponses, on navigue dans les différentes sections des livres et c’est fascinant.



Les enfants curieux adoreront découvrir ces deux livres. Ils apportent des réponses simples, intéressantes et précises sur des sujets qui ne le sont pas toujours ! Alors bravo pour cette initiative éditoriale !

Pour vous procurer le livre L’homme et ses origines Cliquez ici ou Cliquez ici

Pour vous procurer le livre L’homme et ses évolutions Cliquez ici ou Cliquez ici

