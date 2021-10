Brassens – Ses plus belles chansons illustrées par 14 artistes - IDBOOX

On fête cette année le centenaire de la naissance de Georges Brassens ! Le poète, chanteur si populaire est décédé il y a tout juste 40 ans.

Les éditions La Martinière Jeunesse ont publié un album hommage tout public, très original : Brassens – Ses plus belles chansons.

14 illustrateurs ont pris pinceaux, feutres et crayons pour illustrer le répertoire de Georges Brassens.

Avec poésie et humour, ils revisitent à leur manière les textes incontournables du plus célèbre moustachu de la chanson française !

A l’ouverture de l’ouvrage, on trouve en page de gauche les textes de Brassens et à droite une illustration pleine page.

Le résultat est superbe ! Le livre fait la taille d’une pochette de disque vinyle, il n’y a plus qu’à y mettre la musique !

La Mauvaise réputation par Aurélie Petit, Le Gorille par Amélie Falière, Saturne, par Charles Berberian, Les amoureux des bancs publics par Sen Soun Ratanavanh…

On se surprend à fredonner en redécouvrant les textes de Brassens, surpris, attendris et amusés par les dessins des illustrateurs.

Brassens – Ses plus belles chansons est un must pour qui aime le poète – chanteur, et pour cela, il n’y a pas d’âge !

