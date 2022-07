Trois livres qui jouent avec les mots

Nous revenons sur quelques livres publiés chez Six citrons acides. La semaine passée nous vous présentions cette maison d’édition originale et quelques livres (lire ici).

Aujourd’hui nous parlerons de Bill, balle bulles, de Pêcheur d’avril et de Zack a perdu sa langue.

Bill, balle bulles de Sophie Hamon, Marie Rébulard et Aude Marie

Cet imagier permet de découvrir ou de redécouvrir les sons avec plaisir. Un très chouette concept pour amener les jeunes enfants à jouer avec les sons le plus tôt possible.



Chaque page est présentée sur le même modèle : en haut, le mot est sous sa forme écrite, avec une illustration. En bas, le mot apparait sous forme orale avec des cubes de couleurs représentant les sons.

Le plus de cet imagier sonore c’est le changement qui se produit de page en page en changeant une lettre.



Par exemple : on lit le mot roi et on entend : R W A, sur la page suivante on lit pois on entend P W A

A la fin de l’album, on retrouve l’écriture scientifique des sons c’est-à-dire l’alphabet phonétique international ainsi qu’une activité proposée pour continuer à jouer avec les sons.

Pêcheur d’avril de Simone Mota, Elise Carpentier



Ce récit met en exergue la magie de la Langue à partager en famille à partir de 6 ans et peut être faire naitre une vocation de conteur.



Au bord d’une plage brésilienne un pêcheur taquin, en présence d’un enfant, remonte un beau poisson. Ne connaissant pas le nom, cet enfant, curieux de nature demande le nom du poisson. Le pêcheur commence à lui raconter que c’est un poisson d’avril. L’enfant est surpris de cette réponse et à partir de la une amitié entre ce pêcheur et l’enfant se noue.



Le pêcheur taquin, ayant un auditeur intéressé, invente des histoires sur ce terme poisson d’avril afin de garder près de lui cet enfant si curieux.



Une belle histoire d’amitié où l’art de raconter des histoires est mis en valeur. Cet album met en exergue la magie de la Langue à partager en famille à partir de 6 ans.

A la fin de l’album se trouve une explication sur l’expression poisson d’avril, qui en portugais, se dit MENTIRA; mot qui joue entre « mentir » et « Raconter des histoires ». Il y a également ainsi une planche de poissons à télécharger gratuitement ici .

Zack a perdu sa langue d’Eglantine Sofianos et Thibaut Guittet

Zack perd sa langue quand sa maitresse lui pose une question. Son papa et sa petite sœur en sont contrariés et décident de retrouver la langue de Zack dans le quartier.



Du trottoir à la bibliothèque ils vont trouver des langues oubliées, une langue bien pendue, un chien toute langue dehors …mais point de langue de Zack.

Papa a une idée pour se consoler ils décident d’offrir une bonne glace. Zack confiant retrouve sa langue et explique à son papa pourquoi il ne parlait plus.



A travers cette histoire humoristique qui permet de découvrir ou redécouvrir des expressions où le mot langue est utilisé, nous pouvons en tant qu’adultes accompagnants être sensibles sur le fait qu’un enfant qui ne parle plus a peut-être été blessé ou a mal interprété des mots ou des réflexions. Être confronté à un mutisme soudain nous signale une souffrance.



Comme pour chaque album, on retrouve des définitions des expressions utilisées et des coloriages à la fin du livre.

Une histoire pour découvrir des expressions idiomatiques de la langue à partir de 6 ans.

