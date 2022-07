Conseils de lecture – 14 livres à lire pendant les vacances d’été

Comme vous le savez fidèles lecteurs, nous chroniquons toutes les semaines des livres que la rédaction a appréciée (à retrouver dans le coin lecture ici).

Voici une sélection de romans sortis entre janvier et juin 2022, lus et approuvés par la rédaction à mettre dans votre valise !

Bonnes vacances !

Au service de Marie-Antoinette de Frédéric Lenormand Au service de Marie-Antoinette de Frédéric Lenormand

Chez idboox on adore ces enquêtes policières déjantées ! Au programme suspens et éclats de rire

Lisez nos chroniques cliquez ici

Vous procurer les livres Au Service Secret de Marie-Antoinette – L’enquête Du Barry volume 6 en suivant ce lien ou ce lien

Au service secret de Marie Antoinette, Le coiffeur frise toujours deux fois volume 5, cliquez sur ce lien ou sur ce lien pour l’acheter

L’enquête Du Barry Volume 1

Pas de répit pour la reine Volume 2

La mariée était en Rose Bertin Volume 3

La femme au pistolet d’or Volume 4

Vespertine, de Margaret Rogerson Vespertine, de Margaret Rogerson

Artemisia suit l’enseignement pour devenir une sœur grise, chargée de purifier les corps des défunts pour que leur âme puisse gagner l’au-delà ; dans le cas contraire, ils se relèvent sous la forme d’esprits vengeurs qui s’en prennent aux vivants.

Lire la chronique cliquez ici

Pour lire un extrait ou vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Les filles qui mentent d’Eva Bjorg Aegisdottir Les filles qui mentent d’Eva Bjorg Aegisdottir

On retrouve Elma, ancienne inspectrice de la brigade criminelle de Reykjavik. Voulant échapper à la folie de la capitale, elle s’installe à Akranes, un petit village. Lorsque le corps d’une femme est découvert dans un champ de lave, elle se charge de l’enquête avec son équipe.

Lire la chronique cliquez ici

Pour lire un extrait ou vous procurer le livre cliquez sur ce lien ou sur ce lien

Sherlock Holmes et la Bête des Stapleton Sherlock Holmes et la Bête des Stapleton

Une aventure inédite du célèbre détective ! On retrouve avec plaisir les déductions de Sherlock Holmes, dans une suite du mythique Chien de Baskerville.

Lire la chronique cliquez ici

Pour lire un extrait ou vous procurer le livre Cliquez sur ce lien ou sur ce lien

Retour en Bretagne de Guillaume de Dieuleveult Retour en Bretagne de Guillaume de Dieuleveult

Retour en Bretagne n’est pas une histoire de crêpes et d’embruns. Ce récit de voyage est une véritable quête d’identité. Un homme se sent breton, il n’est pas considéré comme tel par celles et ceux qui s’estiment être de souche…

Lire la chronique cliquez ici

Pour lire un extrait ou vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Un long, si long après-midi d’Inga Vesper Un long, si long après-midi d’Inga Vesper

Un long, si long après-midi est une plongée dans les années 50. Mode de vie, état d’esprit, ségrégation, ce roman fait un peu penser à Alabama 1963.

Lire la chronique cliquez ici

Pour lire un extrait ou vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Les dominos de la vie de Laure Manel Les dominos de la vie de Laure Manel

Les Dominos de la vie est un bouleversant moment de lecture. Laure Manel OSE ENFIN parler de sujets tabous pour le bien de toutes les femmes !

Lire la chronique cliquez ici

Pour lire un extrait ou vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

The Last de Hanna Jameson The Last de Hanna Jameson

Si vous aimez les page Turner, foncez ! Ce thriller post-apocalyptique vendu à plus de 50 000 en Grande-Bretagne a de quoi vous donner des sueurs froides !

Lire la chronique cliquez ici

Pour lire un extrait ou vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici



Destination Outreterres de Robert Heinlein Destination Outreterres de Robert Heinlein

Les ressemblances actuelles avec Destination Outreterres sont nombreuses : ambiance militaire, femme soldat, parcours initiatique, critique de la société, etc. L’histoire nous propulse sur une Terre qui se meurt lentement. Une formidable découverte redonne de l’espoir à l’humanité.

Lire la chronique cliquez ici

Pour lire un extrait ou vous procurer le livre Cliquez sur ce lien ou Cliquez ici

Les Chroniques de St Mary Les Chroniques de St Mary

Saga culte à la rédaction ! St Mary est un institut un peu particulier. Des chercheurs ont découvert le moyen de voyager dans le temps. Ils ont confié cette technologie à une bande d’historiens loufoques qui retournent dans le passé pour étudier les grands événements de l’histoire.

Lisez nos chroniques cliquez ici

Pour lire un extrait ou vous procurer les livres Cliquez sur ce lien pour acheter Les Chroniques de St Mary T8 – Le reste appartient à l’histoire

– Suivez ce lien pour acheter Les chroniques de St Mary T9 – Jusqu’à la fin et au-delà

C’est fait de Patrick Jacquemin C’est fait de Patrick Jacquemin

Un peu de poésie dans ce monde ça fait du bien et quand c’est un ancien homme d’affaires qui s’y adonne cela donne un recueil passionnant !

Lire la chronique Cliquez ici

Pour lire un extrait ou vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Les larmes du vin de Daniel Picouly Les larmes du vin de Daniel Picouly

“Les larmes du vin” est le nouveau roman de Daniel Picouly. C’est une bio sans être bio, et c’est sans conteste une ode au breuvage mais aussi à la littérature, l’amour et la famille.

Lire la chronique cliquez ici

Pour vous procurer le livre ou lire un extrait Cliquez ici ou Cliquez ici

New York sans New York de Philippe Delerm New York sans New York de Philippe Delerm

Après La vie en relief, ce nouveau recueil nous téléporte dans des instantanés littéraires étonnants. Mais pourquoi vouloir parler de la Grosse Pomme sans jamais y être allé ? Syndrome des confinements ? Pas du tout.

Lire la chronique cliquez ici

Pour lire un extrait ou vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici

Le sang des bêtes de Thomas Gunzig Le sang des bêtes de Thomas Gunzig

La vie, la mort, la judaïté, les rapports aux autres, le véganisme, le féminisme, le désir de plaire à lui surtout, les coups de poing qu’il n’a pas donnés tout au long de sa vie, Tom nous émeut, nous montre le chemin… vers le bonheur, peut-être…

Lire la chronique cliquez ici

Pour lire un extrait ou vous procurer le livre Cliquez ici ou Cliquez ici