Truffe – Le livre aux 3 histoires

C’est un petit bonhomme qu’on appelle Truffe. Sa tignasse orange, son perfecto, ses questions sur la vie et son côté attachant vont faire fondre les jeunes lecteurs.

Le nouveau livre de Fanny Britt et d’Isabelle Arsenault est un album cartonné composé de trois histoires courtes autour de la vie de Truffe : Truffe Rockstar, Truffe aime Nina et Truffe devant l’existence.

Grâce aux textes et aux charmantes illustrations, on pénètre dans la vie de ce petit garçon qui rêve avec Flo et Ryad de créer un groupe de Rock. Et pour qu’il se mettre en condition, on lui offre un Perfecto avant même de savoir jouer d’un instrument.



Puis Truffe ne sait pas comment ouvrir son cœur à Nina, qu’il aime fort et enfin Truffe est en deuil. Sa mamie meurt à 99 ans, « presque 100 ans » comme il dit. A chaque fois l’adorable rouquin prend conseil auprès des plus grands, son frère Louis et aussi ses parents. Il réfléchit beaucoup et il rit aussi énormément.

Du vert pour le passé, du jaune pour l’avenir et du rose pour l’amour

Au travers de ces trois histoires attachantes, et qui font sourire, les juniors vont adhérer à la vie de Truffe.

Grâce à ses questionnements ils auront envie d’aller plus loin dans leur propre vie et surtout ils sauront aborder des sujets délicats, forts comme le rêve, l’amour, le deuil.



Cet ouvrage de quelques pages suscite un véritable élan pour la lecture, le goût de la découverte. Eminemment contemporain, on imagine que Truffe ressemble à beaucoup d’autres petites garçons et filles. Il est ancré dans la vie avec les joies et les peines.



Et pour garder un peu de Truffe en fil rouge, la jaquette du livre se déplie et devient un poster à accrocher dans sa chambre !

Pour vous procurer le livre publié chez La Pastèque Cliquez ici ou Cliquez ici

