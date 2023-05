Un nouveau monde, un livre coup de cœur sur l’amour d’un père pour son enfant

Un nouveau monde fait partie des pépites qu’on aime découvrir. Ce petit livre s’adresse aux enfants mais suscite aussi de belles émotions chez les adultes.

Un nouveau monde de Nathaniel H’Limi (La Martinière Jeunesse) c’est l’histoire d’un papa qui raconte à son bébé son arrivée dans sa vie. Avec douceur il décrit chaque moment de son bambin et ses sensations, en commençant par la grossesse.



Tendresse ultime et dessins à la fois humoristiques et poétiques créent un cocktail magique. En quelques pages on ressent tout l’amour, mais aussi tous les doutes que peut avoir un père. La fatigue, les nuits sans dormir, tout ce qui crée un chamboulement immense lors de la venue d’un enfant.



Le texte complète les illustrations à merveille est c’est ce mix qui déclenche chez nous, les grands, beaucoup d’attendrissement.

Et puis, lire cette histoire c’est aussi mettre des mots sur ce qu’implique d’être parent et c’est une jolie façon de raconter à son petit sa vie de bébé lorsqu’il grandira…

On adore et on vous recommande Un nouveau monde !

Pour vous procurer le livre ou lire un extrait Cliquez ici ou Cliquez ici

