Violette Mirgue est de retour pour Halloween

Voici un livre qui tombe à pic pour fêter Halloween et se mettre dans l’ambiance balai, sorcière, fantômes etc.

Une aventure de Violette Mirgue – Sorcières, citrouilles et compagnie de Marie-Constance Mallard (Privat jeunesse) est disponible !

Saperlimagie de Souris ! Violette Mirgue et Cluque s’apprêtent à fêter Halloween dans la forêt, ils croisent Fauve, un petit écureuil bien triste. C’est que ce dernier vient de perdre sa grand-mère chérie.

Mais voilà que les trois amis remarquent un matériel étonnant dans la maison de Mamie Noisette. C’est sûr, elle était une sorcière.

Son balai les appelle et les voilà partis pour faire le tour du monde à la rencontre des traditions d’Halloween. Ils volent et virevoltent sur ce balai qui n’en fait qu’à sa tête traversant l’Irlande, les USA, le Mexique…

Sorcières, citrouilles et compagnie est dans l’esprit de notre Violette préférée. C’est une petite perle de lecture.

Avec humour on découvre les folklores du monde et à la fin du livre, elle donne quelques conseils aux enfants qui auraient aussi ont perdu un être aimé ! Ce 10ème tome est juste excellent ! Booooooh !

A conseiller dès 4 ans.

