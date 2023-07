2 TV Xiaomi à prix dingue dingue dingue

Ce week-end et jusqu’à dimanche 23 juillet 23H59 deux TV Xiaomi sont à un prix incroyable !



Profitez de ces bons plans en suivant nos liens avant la fin des soldes pour vous équiper d’une TV dernière génération !

Xiaomi vous gâte ce week-end ! La TV Q2 50’’ est disponible au prix de 429 euros au lieu de 699 euros soit 270 euros de réduction, cumulable avec des coupons Soldes allant jusqu’à 40 euros supplémentaires pour tout achat supérieur à 400 euros. Vous l’obtenez au final à 389 euros. Cliquez ici pour en profiter

Quelques infos : Profitez d’une qualité et d’une précision incroyables dans les moindres détails grâce à une clarté de pixels de 3840 × 2160.Demandez à Google de rechercher des films, de diffuser des applications, de lire de la musique ou de contrôler votre téléviseur.

La Xiaomi TV Q2 55’’ est disponible au prix de 469 euros au lieu de 799 euros soit 330 euros de réduction, cumulable avec des coupons Soldes allant jusqu’à 40 euros supplémentaires pour tout achat supérieur à 400 euros Vous l’obtenez au final à 429 euros. Cliquez ici pour ne profiter

Quelques infos : Doté de la technologie haut de gamme d’écran Quantum Dot, le téléviseur Xiaomi Q2 donne vie aux couleurs. Profitez d’une qualité d’image à couper le souffle dans le confort de votre salon grâce à une large gamme de couleurs et à un écran de 1 milliard de couleurs.

En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)

Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici