AirPods 3ème génération MagSafe – Une baisse de prix à ne pas manquer

Les très populaires écouteurs Apple AirPods de 3ème génération MagSafe sont en promotion. C’est une offre à ne pas manquer.

Nous avons déniché un bon plan qui va faire plaisir à tous les possesseurs d’iPhone et d’iPad. Les Apple AirPods 3ème génération avec leur boîtier de Charge MagSafe (2021) bénéficient d’une belle réduction.

Le prix des écouteurs sans fil passe de 219€ à 190€. Vous réalisez une économie de 13% soit 29€ de moins sur le prix final. C’est une offre qui ne se refuse pas.

Le modèle avec un boitier de Charge Lightning est aussi en promotion. Il s’offre une baisse de 11%. Leur prix tombe à 186€ au lieu de 209€.

AirPods de 3ème génération – Les points forts

Les AirPods (3ème génération) sont les derniers nés de la gamme Apple. Ils ont un nouveau design plus ergonomique, avec une tige plus courte et un capteur de pression pour contrôler facilement la musique et les appels.

Les écouteurs offrent une qualité sonore exceptionnelle, un confort optimal et une autonomie allant jusqu’à 30 heures. Ils permettent 6 heures d’écoute en une seule charge. Et pour les plus pressés, 5 minutes de charge suffisent pour obtenir 1 heure d’écoute ou de conversation.

Grâce au boîtier de charge MagSafe, les AirPods se rechargent facilement et rapidement en les aimantant à un chargeur MagSafe ou compatible Qi.

