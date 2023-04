La Kobo Elipsa 2E est disponible ! Vidéo

Kobo Elipsa 2E est la nouvelle version de la liseuse XL de Rakuten-Kobo. Cet appareil permet de lire des ebooks, d’écouter des livres livres audio et de travailler.

Nous vous avions fait découvrir en avant-première la Elipsa 2E, elle est aujourd’hui disponible au prix de 399.99€ Cliquez ici

Découvrez toutes les infos en vidéo.

Kobo Elipsa 2E ce qu’il faut savoir

La Kobo Elipsa 2E est la nouvelle liseuse grand format de Kobo. Elle permet de prendre des notes manuscrites sur les livres et les documents.

L’appareil est doté d’un écran tactile de 10,3 pouces, d’un stylet amélioré avec une gomme intégrée et d’une capacité de stockage de 32 Go.

Elle est aussi plus écologique que la version précédente. En effet, elle est fabriquée avec du plastique recyclé et du plastique provenant des océans.

La Kobo Elipsa 2E offre une expérience de lecture et d’écriture confortable et personnalisable. On a la possibilité d’annoter les eBooks et les PDF. On peut aussi créer et organiser des cahiers, convertir les notes manuscrites en texte tapé et de les sauvegarder dans le cloud.

Elle permet également d’écouter des livres audio Kobo avec la technologie Bluetooth. La Kobo Elipsa 2E est une liseuse polyvalente et innovante qui s’adresse aux personnes qui aiment lire et écrire.

Pour vous procurer Elipsa 2E Cliquez ici ou Cliquez ici