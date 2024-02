AirPods Pro 2 – Un prix en baisse qui donne envie d’écouter de la musique

Les AirPods Pro 2 sont de retour avec un prix en baisse. C’est une affaire à ne pas laisser passer.

Les écouteurs les plus performants d’Apple s’offrent une belle baisse de prix. Les AirPods Pro 2 sont les compagnons parfaits pour votre iPhone. Le modèle concerné par cette promotion est vendu avec un boitier de charge MagSafe équipé d’une prise USB-C.

Les AirPods Pro 2 sont vendus à 239€ au lieu de 279€. Vous économisez 14% soit 40€ en moins sur le prix final. N’attendez pas que les stocks soient épuisés.

Suivez ce lien pour les acheter.

Apple AirPods Pro 2 – Les points forts

Les AirPods Pro 2 sont sortis en 2022. Ils s’agit des derniers écouteurs sans fil haut de gamme d’Apple. Ils diffusent un son de grande qualité.

Les écouteurs possèdent une réduction de bruit active deux fois plus performante que le précédemment modèle. Vous ne serez plus dérangés par les nuisances sonores autour de vous grâce à un ensemble de micros et un évent arrière qui détectent et bloquent les sons entrants.

Les AirPods Pro 2 offrent également une immersion sonore personnalisée avec un son à 360° qui suit les mouvements de la tête.