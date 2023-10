Amazon Prime Day – Samsung Galaxy A54 une vraie bonne affaire

Amazon sabre le prix du Samsung Galaxy A54 pendant les Prime Day et en plus vous repartez avec deux cadeaux. Une vraie bonne affaire comme on en voit rarement.

Le Samsung Galaxy A54 est à un prix irrésistible pendant les Prime Day. Amazon rajoute en plus deux accessoires indispensables pour profiter pleinement de ce smartphone.

Le Samsung Galaxy A54 avec 128Go d’espace de stockage est vendu 428,99€ au lieu de 499€. Vous économisez 14% ce qui fait 70€ de moins sur le prix final. Cette promotion est d’autant plus intéressante que vous repartez également avec un chargeur rapide 25W et une paire d’écouteurs Galaxy Buds FE.

Ne cherchez pas ailleurs c’est une offre exclusive. Ca ne se refuse pas. Cette offre n’est valable que pendant deux petits jours sur le site Amazon. Dépêchez-vous avant qu’il ne soit trop tard.

Suivez ce lien pour l’acheter.

Si vous n’êtes pas membre Prime suivez ce lien pour vous inscrire. En plus des réductions, vous bénéficiez de nombreux autres avantages comme la livraison gratuite, Prime Vidéo, Prime Gaming, des livres audio gratuits, suivez ce lien.

Samsung Galaxy A54 – Les points forts

Le design sobre et élégant du Galaxy A54 rappelle celui des smartphones haut de gamme de Samsung. Il est doté d’un écran Super AMOLED de 6,4 pouces avec un taux de rafraichissement de 120Hz et une résolution Full HD+ (2340 x 1080 pixels).

Cette dalle offre une luminosité maximale de 1000 nits, ce qui permet une bonne lisibilité en extérieur. Les couleurs sont vives et contrastées, avec la possibilité de les ajuster selon vos préférences.

Le Samsung Galaxy A54 embarque trois capteurs photos à l’arrière : un grand-angle (avec stabilisation optique) de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un objectif macro de 5 mégapixels.

Cet ensemble est polyvalent et permet de prendre des photos de qualité en toutes circonstances. À l’avant, on trouve un capteur selfie de 32 mégapixels logé dans un poinçon au centre de l’écran.