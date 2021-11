Black Friday – Les écouteurs Jabra Elite 85T à un prix jamais vu

Le Black Friday a encore frappé. Les Jabra Elite 85T avec un chargeur à induction sont vendus à moitié prix seulement aujourd’hui.

Attention, vente flash à ne pas laisser passer. Vos oreilles ne s’en remettront pas. Grâce au Black Friday, les écouteurs sans fil Jabra 85T voient leur prix s’effondrer.

Ce bon plan concerne un pack exclusif. Il comprend les écouteurs sans fil Jabra Elite 85T noir titane Edition limitée et un chargeur à induction (photo non contractuelle). On vous rappelle comptent parmi les meilleurs écouteurs sans fil avec réduction de bruit active.

Les écouteurs seuls sont habituellement vendus à 269,99€. Avec la magie du Black Friday, ce pack ne vous coûtera que 134,99€. Vous économisez 37% sans compter le prix du chargeur. Dépêchez-vous, c’est une vente flash et il n’y en aura pas pour tout le monde.

Cliquez sur ce lien pour acheter le pack Jabra Elite 85T

Ne manquez pas tous nos autres bons plans pour le Black Friday. Nous avons déniché plus de 100 bons plans High-Tech, smartphone, Montres.

En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)

Découvrez d’autres bons plans Black Friday dans notre rubrique ici