Black Friday – Pus de 100 bons plans High-Tech, smartphone, Montres

La Black Friday Week est en effervescence. Des centaines de bons plans fleurissent sur le web et bien souvent ces produits ne seront pas plus soldés le jour J de Black Friday.

Nous avons sélectionné de vrais bons plans dans le domaine de la High-Tech : smartphone, montres connectées, liseuses, ordinateurs, gaming etc.

Suivez le guide il y en a pour tous les budgets !

Smartphones en bon plan

OnePlus 9 Pro intègre avec un écran QHD+ de 6,55 pouces 120Hz, un processeur Snapdragon 888, de la RAM DDR5, un batterie de 4500mAh compatible avec la charge 65W et une triple caméra capable Hasselblad d’enregistrer en 8K.

– Le prix du OnePlus 9 Pro 256Go passe de 999€ à 799,99€. Vous économisez 20% soit 199€.

Cliquez sur ce lien ou sur ce lien pour l’acheter

– Le OnePlus 9 5G est lui aussi en promo. Il se distingue par un écran AMOLED Full HD+ de 6,55 pouces avec un taux de rafraichissement de 120Hz et une batterie compatible charge rapide 50W. Le modèle avec 8Go de RAM et 128Go de stockage passe de 719€ à 569,99€.

Cliquez sur ce lien pour l’acheter

– Le OnePlus 8T se présente aussi comme une affaire à saisir. Le modèle 8/ 128Go est vendu à 399,99€ au lieu de 5050,06€. Vous économisez 105,07€ soit 21% de moins.

Cliquez sur ce lien pour l’acheter

– Le OnePlus Nord 5G est lui aussi à prix cassé. Il tombe à 299,99€ au lieu de 399€. Vous profitez d’une remise de 99€ soit 25% de moins.

Samsung Galaxy A 52 5G

Du 19 au 28 novembre 2021 bénéficiez de 80€ de remise immédiate pour l’achat d’un Galaxy A52 quel que soit la couleur. Le smartphone passe de 450€ à 379€. Cliquez sur ce lien pour l’acheter

Samsung Galaxy S20 FE 4G ou 5G

Samsung brade le Galaxy S20 FE. Du 19 au 28 novembre 2021 bénéficiez de 260€ de remise immédiate pour l’achat d’un Galaxy S20 FE. Samsung vous offre en plus une coque.

Le Galaxy S20 FE 4G passe à 399€ et le Galaxy S20 FE 5G tombe à 499€.

Cliquez sur ce lien pour acheter la version 4G

Cliquez sur ce lien pour acheter la version 5G

Samsun Galaxy S21, S21 + et S21 Ultra

Toute la famille des Galaxy S21 est en promotion pour Black Friday. Ils bénéficient tous d’une réduction immédiate valable du 19 au 28 novembre 2021.

– Le prix du Galaxy S21 baisse de 160€ et passe de 859€ à 699€. Cliquez sur ce lien pour l’acheter

– Le Galaxy S21+ bénéficie d’une réduction de 260€. Son prix passe de 1059€ à 799€. Cliquez sur ce lien pour l’acheter

– Samsung Galaxy S21 Ultra Cette promo est valable sur tous les coloris. Le modèle avec 128Go de stockage et 12Go de RAM bénéficie d’une réduction de 360€. Son prix passe de 1259€ à 999€. Cliquez sur ce lien pour l’acheter

Samsung Galaxy S21 Ultra 512Go

La S21 Ultra luxe avec 512Go est également concerné par cette baisse de prix. La réduction monte à 360€. Son prix passe de 1439€ à 1079€.

Cliquez sur ce lien pour l’acheter

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G

C’est peut-être le dernier des Galaxy Note. Le Note 20 Ultra 5G s’offre une réduction de 310€. Le prix du smartphone tombe à 999€ au lieu de 1309€.

Cliquez sur ce lien pour l’acheter

Samsung Galaxy Z Fold 3

Le splendide smartphone pliable de Samsung est en promo. Le modèle 256Go bénéficie de 200€ de remise immédiate, de 100€ de crédit Google Play, de 200€ de bonus reprise, d’un étui S-Pen et d’un chargeur rapide offerts en plus.

Cliquez sur ce lien pour l’acheter

Le Samsung Galaxy Z Fold 3 avec 512Go de stockage bénéficie des même avantage mais avec une réduction immédiate de 300€.

Cliquez sur ce lien pour l’acheter

Samsung Galaxy Z Flip 3

Le smartphone pliable qui ne déforme pas les poches a lui aussi le droit à des cadeaux bonus. Pour l’achat de ce smartphone vous avez le droit à 100€ offerts sur le Google Play Store, une coque et un chargeur offerts et 200€ de reprise bonus.

Cliquez sur ce lien pour l’acheter

Le smartphone Asus Zenfone 8 Flip 8Go RAM/256 Go ROM, passe 549 € au lieu de 749 € Cliquez ici ou Cliquez ici

Le Zenfone 8 8Go RAM/128Go ROM passe à 499 € au lieu de 699 € Cliquez ici ou Cliquez ici

Le Xiaomi 11T embarque un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120Hz. Il tourne avec un puissant processeur MediaTek Dimensity 1200. Le smartphone intègre également une triple caméra 108MP et une batterie compatible avec la charge rapide 67W.

Le Xiaomi 11T 256Go est vendu à 599€ mais grâce au Black Friday son prix passe à 499€. Vous bénéficiez d’une réduction de 100€ soit 17% de moins. C’est une offre qui ne se refuse pas.

Cliquez sur ce lien pour acheter le Xiaomi 11T 256Go

OPPO Find X3 Pro 5G 256GO

Le flagship au milliard de couleurs est proposé avec une remise de 100€ de remise immédiate sur ce produit. Il passe à 1049 euros au lieu de 1149 euros Cliquez ici

Pour plus d’informations sur ce produit et profiter du bon plan cliquez-ici.

OPPO Find X3 Neo 5G

Le smartphone est à 699 euros. La parfaite alliance entre design et performances est proposé avec une remise de 15 euros tous les 150 euros d’achat avec le code BLACK15 . Le smartphone est à

Pour plus d’informations sur ce produit et profiter du bon plan cliquez-ici.

Montres connectées et tablettes en bon plan Black Friday Week

Samsung Galaxy Tab S7

La Samsung Galaxy Tab S7 WiFi avec 128Go de stockage bénéficie d’une remise de 150€. Son prix passe de 719€ à 569€. Samsung rajoute 100€de bonus si reprise sur votre ancien appareil et 50€ de crédits Google Play offerts. Cliquez sur ce lien pour acheter une Galaxy Tab S7

Samsung Galaxy Tab S7+

Samsung Galaxy Tab S7+ WiFi avec 256Go de stockage son écran de 12,4 pouces, son S-Pen connecté et son Wifi 6 passe de 1029€ à 879€. Vous cumulez également 100€ de bonus si reprise, 50€ sur le Play Store.

Cliquez sur ce lien pour acheter une Galaxy Tab S7+

Samsung Galaxy Tab S7 FE

La Samsung Galaxy Tab S7 FE Wifi avec 64Go de stockage est vendue à 499€ au lieu de 599€. Cela vous fait 100€ de remise immédiate. Samsung vous propose également 100€ de bonus si reprise et 50€ de crédits Google Play. Vous gagnez également 5% de son montant en points Samsung Rewards.

Cliquez sur ce lien pour acheter une Galaxy Tab S7 FE

– La Samsung Galaxy Tab A7 10,4 pouces passe de 279€ à 199€.

Cliquez sur ce lien pour l’acheter

– La Samsung Galaxy Tab A7 Lite passe de 179€ à 159€.

Cliquez sur ce lien pour l’acheter

Samsung Galaxy Watch4

– La Samsung Galaxy Watch4 40mm Bluetooth est vendue 199€ au lieu de 269€. Vous économisez 70€. Vous rajoutez 50€ de bonus si reprise et 10% en points Samsung Rewards.

Cliquez sur ce lien pour l’acheter

– La Samsung Galaxy Watch4 44mm Bluetooth est vendue 229€ au lieur de 299€. Vous économisez 70€. Vous rajoutez 50€ de bonus si reprise et 10% en points Samsung Rewards.

Cliquez sur ce lien pour l’acheter

Samsung Galaxy Watch4 Classic

– La Samsung Galaxy Watch4 44mm Bluetooth est au prix de 269€ au lieu de 369€. Vous économisez 100€. Rajoutez 50€ de bonus si reprise et 10% du montant en points Samsung Rewards.

Cliquez sur ce lien pour l’acheter

– La Samsung Galaxy Watch4 46mm Bluetooth est au prix de 299€ au lieu de 399€. Vous économisez 100€. Rajoutez 50€ de bonus si reprise et 10% du montant en points Samsung Rewards.

Cliquez sur ce lien pour l’acheter

Galaxy Watch4 Maison Kitsuné Edition

Le prix de la montre Samsung Galaxy Watch4 Maison Kitsuné Edition tombe à 349€ au lieu de 419€. Vous économisez 70€. Ajoutez 50€ de bonus si reprise sur votre ancien appareil et 10% en points Samsung Rewards.

Cliquez sur ce lien pour l’acheter

Ordinateurs Black Friday

– Le HUAWEI MateBook D 15 2020 possède un écran de 15.6 » 1080p FHD, un processeur Intel Core i3-10110U, RAM 8Go, SSD 256Go et Windows 10 Home. Le HUAWEI MateBook D 15 2020 Argent est à 445,99€ au lieu de 699€.

Cliquez sur ce lien pour l’acheter

– Le HUAWEI MateBook D 14 intègre un écran 14 pouces 1080p FHD, un processeur Intel Core i5-10210U, RAM 8 Go, SSD 512Go et Windows 10 Home. Le HUAWEI MateBook D 15 2020 gris est à 629,99€ au lieu de 799,99€.

Cliquez sur ce lien pour l’acheter

– La configuration du HUAWEI MateBook D 16 PC comprend un écran 16.1 Pouces FullView, un processeur AMD Ryzen 5, du Wi-Fi 6, 16GB RAM, un SSD 512GB et Windows 10 Home. Le HUAWEI MateBook D 16 gris est à 799,99€ au lieu de 899,99€.

Cliquez sur ce lien pour l’acheter

– Le HUAWEI MateBook 14 2020 dispose d’un écran de 14 pouces tactile, un processeur Intel core i7-10510U, 16 Go RAM, 512Go SSD, MX350 et Windows 10 Home. Le HUAWEI MateBook 14 2020 est à 849,99€ au lieu de 1299,99€.

Cliquez sur ce lien pour l’acheter

– Le HUAWEI MateBook X Pro 2021 possède un écran 14 pouces FullView 3k Tactile, un processeur Intel i5-1135G7, 16 GB RAM, 512 GB SSD et Windows 10. Le HUAWEI MateBook X Pro 2021 gris est à 1039,99€ au lieu de 1099,99€.

Cliquez sur ce lien pour l’acheter

Le Pack Microsoft Surface Pro 7+ 12.3″ Ecran tactile Intel Core i5 8 Go RAM 128 Go SSD Platine + Clavier type Cover Noir bénéficie d’une remise directe !

Le Microsoft Surface Pro 7+ avec son clavier passe 899.99 euros au lieu de 1199.99 euros Cliquez ici pour en profiter !

Liseuses de livres numériques Black Friday

Le tout nouveau Kindle Paperwhite sorti il y a moins d’un mois est en bon plan.

La liseuse de livres numériques avec publicités passe à 114,99€ au lieu de 139,99€ Cliquez ici pour en profiter.

Le Kindle de base passe à 54,99€ au lieu de 79,99€ Cliquez ici

Le Kindle Oasis modèle haut de gamme passe à 199,99€ au lieu de 249,99€ Cliquez ici

Kindle Paperwhite 2021avec publicités à Cliquez ici .

Kindle Paperwhite 2021 sans publicité, Cliquez ici

La liseuse Kobo Clara HD est en promo à 109.99 euros au lieu de 139.99 euros, vous économisez directement 30 euros, c’est une très bonne affaire pour une liseuse performante. Cliquez ici

Gaming Black Friday

– La Souris Gaming Razer Viper Ultimate ambidextre sans fil Noir passe de 149,99€ à 69,99€. Vous bénéficiez de 53€ de remise. Cliquez sur ce lien pour l’acheter

– Le casque Razer BlackShark V2 X pour PC, Mac, PS4, Xbox One et Switch passe de 69,99€ à 61,36€. Cliquez sur ce lien pour l’acheter

– La souris Razer DeathAdder V2 Pro avec son autonomie de 70 heures passe de 149,99€ à 109,68€. Cliquez sur ce lien pour l’acheter

– La souris Viper Mini ultra légère passe de 49,99€ à 35,99€. Cliquez sur ce lien pour l’acheter

– Le clavier Huntsman Elite rétro éclairé et avec ses touches programmables passe de 209,99€ à 154,43€. Cliquez sur ce lien pour l’acheter

– Le clavier Razer Ornata V2 passe de 109,99€ à 69,99€. Cliquez sur ce lien pour l’acheter

– Le micro de streaming Razer Seiren X Streaming passe de 109,99€ à 64,99€. Cliquez sur ce lien pour l’acheter

– Le clavier Razer BlackWidow V3 mécanique passe de 149,99€ à 98,99€. Cliquez sur ce lien pour l’acheter

– La manette Razer Kishi pour smartphones Android passe de 109,99€ à 75,99€. Cliquez sur ce lien pour l’acheter

