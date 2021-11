Black Friday – Acer casse le prix de ses ordinateurs jusqu’à 500€ de moins!

Jusqu’à 500 euros de réduction c’est la proposition d’Acer pour ce Black Friday.



Moins 500€, moins 300€, moins 200€, moins 100€… courez découvrir le promos Acer cliquez ici , les remises s’effectuent automatiquement dans votre panier.

Quelques exemples du Black Friday Acer

Acer Swift 1 Ordinateur Portable Ultrafin | SF114-33 | Or

Bénéficie de 100 euros de réduction il passe de 599 euros à 499 euros Cliquez ici

Acer Swift 3 Ordinateur portable ultrafin | SF314-42 | Argent. Il bénéficie d’une promo de 200 euros il passe à 699 euros au lieu de 899 euros Cliquez ici

Le Chromebook Spin 13 convertible | CP713-1WN | Argent . Il bénéficierd’une réduction de 300 euros il passe à 499 euros au lieu de 799€ Cliquez ici

Le PC hybride Spin 7 Pro Ordinateur portable convertible 5G | SP714-61NA | Bleu.

Il bénéficie de 500 euros de réduction . Il passe à 1499 euros au lieu de 1999 euros Cliquez ici

