Black Friday – Apple MacBook Air 13 de 2020 à un prix de folie

Le Black Friday n’a pas fini de nous surprendre. Il s’attaque au prix du MacBook Air 13 qui passe sous la barre des 1000€.

Ce Black Friday n’épargne même pas les MacBook Air d’Apple. Si vous cherchez un ordinateur beau et puissant, c’est le bon plan Black Friday à ne pas laisser passer. L’Apple MacBook Air 13 pouces s’offre une baisse de prix de 17%.

Pour mémoire cet ordinateur est doté de la fameuse puce Apple M1 5 fois plus rapide et 3,5 fois plus performante que l’ancien modèle. A quel prix est-il proposé ? Le MacBook Air 13 avec 8Go de RAM et 256Go stockage SSD est proposé à 999€ au lieu de 1199€. Vous économisez 200€.

Suivez ce lien pour l'acheter sans tarder.

A cette promotion s’ajoute 120€ de bonus reprise et la carte FNAC au prix de 4,99€ au lieu de 14,99€. Vous n’êtes pas au bout de vos surprises puisque vous cumulez 10€ crédité sur la carte Fnac tous les 100€ d’achat avec le code Black10.

