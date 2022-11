Black Friday – Baisses de prix en cascade chez Samsung

Samsung commence la semaine du Black Friday en fanfare en multipliant les offres sur les Galaxy S22, Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4, Galaxy A 53 et plus encore.

Si vous cherchez un smartphone Samsung, c’est le moment de craquer. A l’occasion du Black Friday, la firme coréenne propose de nombreuses baisses de prix et cadeaux sur ses smartphones. Elles sont valables du 17 au 28 novembre 2022.

Les prix de certains appareils n’ont jamais été aussi bas depuis leur lancement. Toutes les catégories sont concernées. Les réductions s’appliquent sur les Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4, Galaxy S22, Galaxy A53, Galaxy A33.

Toutes ces offres sont valables sur le Samsung shop, dans la limite des stocks disponibles.

Galaxy S22 et Galaxy S22+

Du 17 au 28 novembre 2022, bénéficiez de 260€ de remise immédiate pour l’achat d’un Galaxy S22 ou S22+ (tous modèles, tous coloris). Offre cumulable valable sur le Samsung shop, dans la limite des stocks disponibles. Les Galaxy S22 et Galaxy S22+ sont vendus à 599€ et 799€. Une coque est offerte pour l’achat d’un S22+.

Galaxy S22 Ultra

Bénéficiez de 260€ de remise immédiate pour l’achat d’un Galaxy S22 Ultra. Cette offre est valable sur tous les modèles et tous les coloris. La Galaxy S22 Ultra tombe à 999€. C’est son meilleur prix depuis le lancement. Une coque au choix est offerte en plus.

Galaxy Z Flip4

Samsung propose différentes réductions de prix en fonction des configurations. Dans tous les cas une coque transparente est offerte en plus ainsi que 100€ de bonus reprise. Les Galaxy Z Flip4 128Go et 256Go bénéficient d’une remise de 110€. Leur prix passe à 999€.

Le Galaxy Z Flip4 512Go se voit appliqué une remise immédiate de 290€. Son prix tombe à 999€. Le 512Go est au même prix que le 128Go.

Le Galaxy Z Flip4 Bespoke Edition bénéficie d’une remise de 210€. On vous rappelle que les Bespoke Edition sont des appareils personnalisables. D’ailleurs la personnalisation est offerte.

Galaxy Z Fold4

Cette promotion concerne le Galaxy Z Fold4 avec une espace de stockage de 1To. Vous bénéficiez d’une remise immédiate de 360€. L’appareil avec 1To passe au prix de celui avec 256Go soit 1799€. Vous ajoutez à cela 100€ de bonus reprise.

Galaxy A53 5G

Profitez d’une remise immédiate de 60€ pour l’achat d’un Galaxy A53 5G. La star du milieu de gamme chez Samsung est vendue à 399€. Une coque est également offerte.

Galaxy A33 5G

Le Galaxy A33 5G bénéficie d’une remise immédiate de 80€. Cette baisse concerne tous les modèles et toutes les couleurs. Le smartphone est proposé à 299€.

Galaxy S21 FE 5G

On remonte quelques mois en arrière avec une promo qui concerne le Galaxy S21 FE sorti au début de l’année 2022. Vous bénéficiez d’une remise immédiate de 60€ ainsi qu’une coque offerte. Le prix du smartphone passe à 699€.

