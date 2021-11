Black Friday – iPad Pro 12, iPad Pro 11 et iPad 2020 avec de grosses réductions 

Le Black Friday sabre les prix des iPad Pro 12, iPad Pro 11 et iPad 2020. N’attendez pas pour profiter de ces réductions.

On arrête tout. Le Black Friday a encore frappé et cette fois il prend dans ses filets l’iPad Pro 11, l’iPad Pro 12 et l’iPad 2020. Les prix des fameuses tablettes d’Apple fondent pendant quatre jours seulement. De nombreuses configurations sont concernées vous n’avez qu’à faire votre choix selon vos besoins.

L’iPad Pro 12 avec 128Go de Stockage en version WiFi démarre à 1097,99€ au lieu de 1219,99€. Vous bénéficiez d’une remise de 122€. Pour mémoire cet iPad Pro possède un écran de 12,9 pouces et tourne avec une puce Apple M1. Il s’agit de la cinquième génération d’iPad Pro.

L’iPad Pro 11 est lui aussi en promotion pour le Black Friday. Vous gagnez 90€. Le prix de la tablette avec 128Go de stockage passe de 899,99€ à 809,99€. Ce modèle possède un écran de 11 pouces et tourne avec une puce Apple M1. D’autres capacités sont disponibles.

On passe maintenant à l’iPad 2020 de 8ème génération. La tablette est à un prix indécent. Le modèle avec 32Go de stockage est vendue à seulement 299,99€ au lieu de 389,99€. Dépêchez-vous la rupture de stock n’est pas loin.

Les iPad en promo pour Black Friday

– Apple iPad Pro 12 128Go AR

– Apple iPad Pro 12 256Go AR

– Apple iPad Pro 12 1To AR

– Apple iPad Pro 12 128Go GS 5G

– Apple iPad Pro 11 128Go AR

– Apple iPad Pro 11 256Go AR 5G

– Apple iPad 8 32Go GS

– Apple iPad Air 64Go GS

Ne manquez pas tous nos autres bons plans pour le Black Friday. Nous avons déniché plus de 100 bons plans High-Tech, smartphone, Montres.

