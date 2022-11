Black Friday – Kobo Elipsa la liseuse prix en chute libre !

Pour le Black Friday Week 2022 la super liseuse bloc note Kobo Elipsa est en promo.

Faites des économies en achetant maintenant cette Kobo! Elle passe à 349.99€ au lieu de 399.99 euros vous économisez directement 50 euros Cliquez ici

Liseuse Kobo Elipsa + Stylus + Sleep Cover

Kobo Elipsa est un pack tout en un. Il est composé d’une liseuse très grand format, d’un stylet pour écrire et prendre des notes et d’une sleepcover pour protéger l’appareil.



Kobo s’adresse avec ce nouvel appareil aux personnes qui aiment lire en numérique et en grand format. Kobo s’adresse aussi, à celles et ceux qui aiment annoter les livres et travailler avec un appareil à encre électronique performant.



Nous vous proposons de découvrir en vidéo la Kobo Elipsa. Cliquez ici pour bénéficiez de ce Bon plan



Bonne découverte !

