Black Friday  – Le Nouveau Kindle Paperwhite 2021 déjà en promo

La Black Friday Week débute aujourd’hui ! Amazon propose des tas de remises dont le tout nouveau Kindle Paperwhite sorti il y a moins d’un mois.

La liseuse de livres numériques avec publicités passe à 114,99€ au lieu de 139,99€ Cliquez ici pour en profiter.

Quelques infos sur le Kindle Paperwhite 2021

La liseuse d’ebooks signée Amazon est au Top. L’écran de 6.8 pouces (300ppp) permet une lecture en mode portrait ou paysage. Kindle Paperwhite 2021 dispose d’un stockage de 8GO, il est étanche. L’appareil dispose d’un éclairage amélioré permettant de ne pas fatiguer les yeux et de lire même dans le noir. On peut y stocker des milliers de livres.

La navigation est plus intuitive et de nombreuses fonctionnalités permettent de découvrir les livres et de ranger sa bibliothèque.

Nous avons testé Kindle Paperwhite 2021 et c’est vraiment un très bon appareil de lecture !

D’autres bons plans Kindle vous attendent

En plus de cette belle promotion, le modèle de base Kindle passe à 54,99€ au lieu de 79,99€ Cliquez ici

Le Kindle Oasis modèle haut de gamme passe à 199,99€ au lieu de 249,99€ Cliquez ici

Kindle Paperwhite 2021avec publicités à Cliquez ici .

Kindle P. 2021 sans publicité, Cliquez ici

Des étuis pour protéger l’appareil sont aussi disponibles en noir Cliquez ici Lavande Cliquez ici ou Bleu marine Cliquez ici

Découvrez tous les détails dans notre vidéo ci-dessous

En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)

Découvrez d’autres bons plans Black Friday dans notre rubrique ici