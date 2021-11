Covid-19 – Quel impact de la pandémie sur le livre dans le monde ?

L’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a dévoilé une étude concernant 23 marchés de l’édition dans le monde.

L’objectif était de mesurer l’impact de la pandémie de Covid-19 en 2020.

Les 23 pays ont généré un chiffre d’affaires de 64,4 milliards de dollars en 2020. Certains pays tirent leur épingle du jeu d’autres pas. On a évité la catastrophe de manière générale.

Edition – Les hausses et les baisses

Ces pays ont enregistré une baisse significative de leur CA : -31,6% en Turquie, -18,2% au Brésil, -7,3% en Suède, -5,6% en Colombie et -2,2% en Irlande.



A contrario, certains pays s’en sortent plutôt bien. La France n’apparait dans le classement de tête.

Par exemple le Japon affiche une croissance de +10,7%, l’Italie +8,6%, la Norvège +4,2%, la Finlande +3,8%, la Nouvelle-Zélande +2,5%, le Royaume-Uni +2%.



Les pays ayant enregistré les ventes les plus importantes sont : les USA, le Japon, l’Allemagne, le Royaume-Uni, et, l’Italie.



A noter que 2 pays sur 3 ont connu une baisse des ventes mais aussi une baisse des parutions versus 2019.

Sur ce point, l’Espagne accuse la plus forte de baisse avec -12,8%. La France est à -9,2% avec 97 327 titres publiés, le Royaume-Uni à -7,9%.

Le e-commerce se porte bien

Les ventes en ligne ont bien progressé pour les livres, bien souvent les librairies physiques ont fermé.

Au Royaume-Uni, les ventes de livres sur Internet représentent 2/3 du total des ventes de l’édition(69,6%). Au Brésil ce chiffre atteint les 38,7%. C’est 37,8% des ventes à Malte, 44,1% en Turquie et 37,3% aux USA.

Toutefois, les ventes en librairie physique génèrent l’essentiel des recettes, grâce, notamment au Click and Collect. Pour exemple 79,2% en Espagne, en Italie (62,9%).



A noter que la vente des livres numériques a augmenté dans tous les pays, sauf en Turquie.

image : Bibliothèque pour Claude Lévi-Strauss, Markus Hansen