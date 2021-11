Cyber Monday Black Friday – Le Samsung Galaxy S20 FE à un prix déraisonnable

Le Samsung Galaxy S20 FE est à un prix sacrifié pour ce dernier jour du Black Friday. Foncez avant l’épuisement total du stock.

Le Black Friday continue et se transforme en Cyber Monday. Vous n’avez plus qu’un petit jour pour faire de bonnes affaires avant Noël. On s’intéresse au très convoité Samsung Galaxy S20 FE.

Le prix du smartphone est littéralement massacré. Vous bénéficiez d’une réduction immédiate de 34%. Le prix du Galaxy S20 FE 128Go passe de 759€ à 499€. N’attendez pas que les stocks soit épuisés pour vous décider.

Cliquer sur ce lien pour l’acheter.

Pour mémoire, le Galaxy S20 FE est un appareil 5G doté d’un écran AMOLED de 6,5 pouces avec un taux de rafraichissement de 120Hz. On trouve aux commandes un processeur Snapdragon 865 accompagné de 6Go de RAM.

Côté photo, le S20 FE dispose d’une triple caméra 12MP comprenant un zoom hybride X3 avec stabilisateur optique d’image.

Le modèle concerné par cette promo est équipé de 128Go de stockage extensible jusqu’à 1To.

