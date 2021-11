Quelle conteuse d’histoires offrir pour Noël aux enfants ?

Les conteuses pour enfants fleurissent en ce moment. Ces appareils ont pour objectif non seulement de procurer le goût de la lecture aux petits mais aussi de les éloigner des écrans.

Au programme, rêverie, imaginaire, seul ou accompagné d’un parent, ces conteuses ont toutes des spécificités qui séduiront les grands comme les petits.



C’est Lunii qui est le pionnier en matière de conteuse pour enfant. Depuis le lancement de son appareil il y a quelques années, d’autres concepts ont vu le jour.

Des conteuses d’histoires pour quoi faire ?

Nous vous proposons de découvrir 4 conteuses pour enfants chacune est différente. Nous les avons sélectionnées pour leur originalité, leur qualité, leurs capacités à ouvrir des horizons créatifs aux enfants et bien entendu leur capacité à susciter le goût pour la lecture !



Que proposent ces conteuses ? Quels en sont les avantages ? Où les trouver ?

Pour ne pas faire de jaloux, la sélection est faite par ordre alphabétique. Bon voyage au pays des conteuses !

Bookinou la conteuse qui vit avec les livres papier

Bookinou est un petit appareil rigolo bourré de technologie mais qui n’incite pas pour autant l’enfant à aller sur les écrans. Le concept est soutenu par l’Education nationale.



Cette conteuse s’appuie sur le livre (et n’importe quel livre !) pour raconter des histoires aux enfants.

Les parents choisissent un livre. Ils enregistrent l’histoire via l’application gratuite. Puis en collant une gommette RFID fournie (10 en tout + possibilité d’en acheter d’autres) L’histoire est associée à la Bookinou.

L’enfant passe alors la gommette et le livre associé sur l’appareil. Il peut écouter son histoire favorite en entendant la voix des parents ou du proche, et le tout, en lisant le livre ou en regardant les images.

Cette conteuse propose aussi des histoires natives incluses ou encore donne la possibilité aux parents d’enregistrer leurs propres histoires.



La conteuse s’utilise en mode connexion Wifi et hors connexion grâce à la carte Voyage.

La conteuse est assez simple d’utilisation, elle nécessite l’implication des parents et des proches et procure de longs moments de joie aux p’tit loups !



Bookinou sera présent au Salon du Livre Jeunesse de Montreuil, c’est l’occasion de manipuler cet appareil malin.

Infos pratiques

Ce qu’on aime : L’interaction directe avec le livre papier et la qualité du produit.

Ce qu’on aime moins : La qualité sonore un peu limitée. L’apprivoisement de la conteuse prend un peu de temps. Il faut se familiariser avec le système des gommettes mais après c’est top.

Qu’est-ce qu’il y a dans la boite ?

Le Bookinou, un chargeur, Un livre avec une gommette posée, 10 gommettes, une carte voyage.

Age conseillé : de 2 à 7 ans

Prix : 69.99 euros pour vous la procurer Cliquez ici ou Cliquez ici

Owlivia la conteuse avec projecteur d’histoires

Owlivia est la toute nouvelle conteuse de BigBen. Cet appareil est un projecteur d’histoires et une veilleuse. Son petit look chouette rigolo (en rose ou bleu) a été pensé pour stimuler l’imagination des enfants.

Ici pas d’appli, on utilise des petits disques fournis avec 3 histoires adorablement illustrées (d’autres packs existent vendus séparément).

On projette au mur ou au plafond et c’est parti pour plusieurs heures de magie. Owlivia diffuse quelques musiques préenregistrées. Avec ce jouet ce sont les grands qui racontent des histoires aux enfants ou les enfants seuls qui se les racontent. Les images projetées sont une invitation au rêve. La petite chouette fonctionne avec des piles mais aussi en la recharger via un câble USB-C fourni.



Owlivia est une alternative originale qui plaira à toute la famille tant sa manipulation est simple.

Infos pratiques

Ce qu’on aime : Entièrement déconnecté des écrans et sans appli.

Ce qu’on aime moins : Un peu encombrant, pas assez d’histoires incluses dans la boite.

Qu’est-ce qu’il y a dans la boite ? Une chouette Owlivia, 3 disques à histoires, un câble de recharge

Age conseillé : 3 ans et +

Prix : 49 euros pour vous la procurer Cliquez ici

Toniebox La boîte à oreilles

Toniebox de Tonies est une drôle de boite. Ce cube magique pensé pour les enfants un peu chahuteurs, donne une impression de solidité. La mise en route nécessite de télécharger une appli et de créer un compte. Une fois la création du compte effectuée, le Toniebox fonctionne. On pose une figurine livrée dans la boite sur le cube et c’est parti !



L’objectif est une fois encore de stimuler la créativité des enfants mais en s’appuyant sur des personnages connus : Astérix, Elmer, Peppa Pig… (les figurines supplémentaires s’achètent séparément).

La manipulation est simple pour l’enfant.

La figurine en place sur le cube, on tapote sur les côtés pour changer de chapitre, on l’incline pour avancer ou reculer, on pince les oreilles pour ajuster le volume…

Certains contenus audio sont inclus, la famille a également la possibilité d’enregistrer ses propres histoires via l’application.

Infos pratiques

Ce qu’on aime : L’originalité du concept, son design et sa manipulation

Ce qu’on aime moins : On aurait aimé avoir au moins deux Tonies (figurines) dans la boite.

Qu’est-ce qu’il y a dans la boite : la Toniebox, 1 personnage Tonie, un chargeur et un manuel d’utilisation.

Age conseillé : de 3 à 7 ans

Prix : 79.99 euros pour vous la procurer Cliquez ici ou Cliquez ici

Yoto Player l’enceinte portable dédiée à l’audio

Yoto Player est un autre type de conteuse. Cette enceinte hyper portable propose aux enfants d’écouter des livres audio, mais aussi des podcasts, la radio et des contenus qu’on peut enregistrer soi-même.

Là encore l’enceinte fonctionne sans écran mais en Wifi / Bluetooth ou hors connexion. Les parents téléchargent l’appli Yoto et en gèrent l’utilisation.



Yoto Player dispose aussi d’une horloge pédagogique et d’une veilleuse. Une fois l’application téléchargée c’est un jeu d’enfant. On choisit une carte thématique, on l’insère dans le lecteur et c’est parti pour un long moment de plaisir !



Cette boite à histoires est vraiment maligne, grâce à ses nombreux contenus audio elle fera la joie des enfants pendant longtemps car les contenus à choisir évoluent en fonction de l’âge. Compact et résistant, Yoto Player a une capacité de stockage jusqu’à 8 Go soit 140 heures d’audio.



Des tas de contenus sont gratuits ou payants. Ils répondent à la fois aux exigences des parents et aux envies des enfants. On peut aussi enregistrer des histoires ou des playlists et créer sa propre carte personnalisée.

A la fois outil invitant à l’imaginaire et éducatif, le concept est innovant et assez surprenant par la multiplicité d’activités audio proposées aux juniors.



Yoto Player est vraiment un produit original et de qualité, il nous a séduit par sa simplicité d’utilisation. L’ajout de contenus gratuits dans l’appli est appréciable, mais on peut aussi acheter des histoires supplémentaires.

Infos pratiques

Ce qu’on aime : La multiplicité des contenus, dont les séances de Yoga et de méditation pour enfants.

Ce qu’on aime moins : La mise en route est un tout petit peu fastidieuse mais on y arrive sans précipitation.

Qu’est-ce qu’il y a dans la boite ? 1 Yoto Player, 1 Carte à Créer, Guide de démarrage rapide, Chargeur magnétique.

Age conseillé : de 3 à 12 ans

Prix : A partir de 99.99 euros pour vous la procurer Cliquez ici ou Cliquez ici



Découvrez aussi notre espace dédié à la lecture pour les enfants ici