Black Friday – Les liseuses Vivlio InkPad 4, Light et Light HD en bon plan

Les liseuses Vivlio sont en promo pour le Black Friday ! Profitez d’une remise intéressante sur les liseuses françaises pour lire en numérique et écouter aussi des livres audio en fonction des modèles.

En suivant nos liens et en utilisant le code Promo IDBOOX10 au moment du passage au panier vous bénéficiez de 10% de remise sur la liseuse Vivlio choisie.

Black Friday Vivlio InkPad4

La toute nouvelle liseuse Vivlio InkPad 4 bénéficie de 10% de remise grâce à notre code promo.

Elle passe à 251.99€ au lieu de 279.99€ cliquez ici n’oubliez pas d’utiliser le code IDBOOX10

Cet appareil dispose d’un grand écran HD 7.8 pouces. Le stockage de 32GO permet de télécharger des milliers de livres numériques et audio.

Dotée d’un haut-parleur intégré, elle est aussi étanche, certifiée IPX8. Cette liseuse permet donc d’écouter aussi des livres audio. (lire notre test ici)

Vivlio Light

Cette liseuse sortie au mois d’octobre a un bon rapport Qualité / prix. La Vivlio Light passe à 125.99€ au lieu de 139.99€ Cliquez ici et utilisez le code IDBOOX10.

La liseuse pèse 182 grammes. Elle est équipée d’un éclairage à filtre anti-lumière bleue. Elle dispose d’un écran 6 pouces et une capacité de stockage de 8GO.

Vivlio Light HD

Vivlio Light HD passe au prix de 152.99€ au lieu de 169.99€ en utilisant le code IDBOOX10. Cliquez ici

La liseuse 6 pouces HD dispose de 16 GO de stockage, d’un haut-parleur (livres audio) et elle aussi est étanche (IPX8). La Light HD est dotée de la technologie SMARTlight qui permet de lire jour et nuit sans fatigue des yeux. Enfin, elle pèse 186 grammes.

Découvrez toutes les liseuses Vivlio en bon plan pour le Black Friday Cliquez ici

En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)

Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici.