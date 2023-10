Vivlio InkPad 4 – Test et vidéo que vaut cette liseuse ?

Vivlio InkPad 4 est la nouvelle liseuse de livres numériques et audio de la marque française. Que propose ce modèle 2023? Est-il à la hauteur de la concurrence ?



Un design qui change un peu

La Vivlio InkPad 4 est assez agréable à prendre en main. Le design sans être révolutionnaire apporte son lot de confort pour la prise en main.



L’appareil est serti d’un tour en métal mat, les bords sont assez fins. Les boutons de navigation se trouvent au bas de la liseuse (ils sont un tout petits, trop petits à notre goût et surtout on n’identifie pas bien les icones signalétiques gravées dessus).

Les boutons proposent ces fonctions : menu, arrière, avant, accès aux paramètres et marche arrêt.

Le dos rainuré est agréable au toucher, il marque un peu les traces de doigts mais globalement le design est sympathique et donne une impression de solidité. A noter que la barre latérale près du logo se détache pour clipper un étui.

Les caractéristiques techniques

Vivlio et son partenaire Pocketbook ont apporté une attention particulière à la Vivlio InkPad 4. C’est un écran de grande taille de 7,8 pouces. Il est tactile et affiche 16 niveaux de gris.

Le stockage est confortable avec 32 GO pour accueillir livres audio et ebooks.



La liseuse est relativement légère avec ses 265 grammes. Sans étui, elle ne pèse par lourd pour un long moment de lecture.



L’appareil est doté d’un port USB type C compatible avec la plupart des chargeurs. La InkPad 4 se connecte aussi au Bluetooth pour écouter de la musique et surtout des livres audio.



Autre bon point, la liseuse est équipée d’un haut-parleur. Si vous préférez écouter vos livres ainsi c’est bien plus pratique car vous n’aurez pas besoin de brancher une enceinte. Bien entendu l’écoute peut se faire via des écouteurs sans fil.

La machine est étanche et la batterie est de 2000 mAH. La Vivlio InpkPad 4 a un éclairage intégré de bonne qualité ainsi que le dispositif Smartlight.

Au final, la InkPad 4 possède des caractéristiques musclées qui plairont aux amateurs de lecture numérique. Toutes les caractéristiques techniques en fin d’article.

L’écran, la navigation et lecture d’ebooks

Vivlio InkPad 4 est équipée d’un écran E Ink Carta 1200, de 7,8 pouces, avec une résolution de 1404×1872 et 300 PPP. Les contrastes et la définition sont bons.



L’écran tactile réagit assez bien, on note quand même quelques latences dans le rafraichissement des pages notamment lors de la lecture de fichiers lourds comme la BD ou le manga.



La navigation est intuitive, fluide et agréable. On ne perd pas de temps à chercher les menus, les fonctions de surlignage, de marque-page etc. la Inkpad4 répond au doigt et à l’œil même si on regrette certaines lenteurs dans les chargements de pages ou des commandes.

Les catégories de livres dans la librairie son bien détaillées.



La lecture d’ebooks est confortable on a un choix important de polices. L’éclairage automatique ou manuel fonctionne bien on apprécie le Dark mode et la possibilité de lire avec la liseuse à la verticale ou à l’horizontale.

Les livres audio

La Vivlio Inkpad4 propose de la lecture audio. Pour écouter les livres via écouteurs il suffit de se connecter en Bluetooth, ou d’utiliser le haut-parleur intégré.



A moins de savoir quel livre audio vous désirez écouter, la catégorie livres audio n’est pas identifiée dans la librairie c’est dommage. On aurait aimé une section dédiée afin de pouvoir choisir plus facilement. Si vous ne savez pas quel livre audio choisir, vous devez vous rendre sur le site ou dans l’appli. Puis choisir le livre audio et synchroniser le tout avec la liseuse. Un peu galère quand même !

Mis à part ce point, le player est dans la norme et l’écoute via le haut-parleur est correcte. A noter que les livres numériques peuvent être légalement lus par synthèse vocale.

L’autonomie

La batterie est confortable mais cela dépend si vous lisez beaucoup et surtout si vous écoutez beaucoup de livres audio. Dans ce dernier cas, la consommation de la batterie est plus importante mais globalement vous n’aurez pas besoin de recharger l’appareil avant plusieurs jours.

Le Prix

La Vivlio Inkpad 4 est vendue 259.99€. Cela peut paraitre un peu cher mais elle reste dans la norme par rapport aux liseuses concurrentes dans cette gamme de prestation. On aurait aimé tout de même un prix plus doux.

Notre avis sur la Vivlio InkPad 4

La InkPad4 est une bonne liseuse. Elle plaira surtout aux lecteurs habitués à la lecture numérique. L’appareil enserre toutes les caractéristiques qui plaisent aux grands lecteurs.



On regrette certains ralentissements de la machine et un affichage parfois un peu hasardeux des menus déroulants.

On aurait aimé une section dédiée aux livres audio dans la librairie. La Vivlio InkPad4 coche néanmoins toutes les cases, c’est une bonne machine de lecture !

