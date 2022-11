Black Friday – Les meilleurs bons plans smartphones Samsung Honor Xiaomi Oppo

C’est le jour J du Black Friday, profitez de supers bons plans sur les smartphones en vous fiant à notre sélection.

Oppo, Honor, Xiaomi, Samsung, OnePlus, Poco, Google et bien d’autres cassent les prix de leurs smartphones pour Black Friday!

Asus prix de folie

-Modèle Zenfone 9 (8Go RAM/128 Go ROM) est proposé à 699 euros au lieu de 799 euros vous économisez 100 euros Cliquez ici ou Cliquez ici ou Cliquez ici pour l’acheter.

-Zenfone 9 (8Go RAM/256 Go ROM) est à 749 euros au lieu de 849 euros soit une remise directe de 100 euros Cliquez ici ou Cliquez ici ou Cliquez ici pour l’acheter.

-ROG Phone 6 (12Go RAM/256 Go ROM) passe à 929 euros au lieu de 1020 euros vous économisez 100 euros Cliquez ici ou Cliquez ici ou Cliquez ici pour l’acheter.

-Le ROG Phone 6 (12Go RAM/512 Go ROM) passe à 1049 euros au lieu de 1149 euros Cliquez ici ou Cliquez ici ou Cliquez ici

Black Friday Google

Le Google Pixel 6a un des meilleurs photophones de sa génération baisse son prix pour le Black Friday. La version verte est vendue à 349€ au lieu de 370,79€. Vous profitez d’une réduction immédiate de 21€.

Suivez ce lien pour l’acheter.

Autre bon plan Google Pixel 6 est à 429 euros au lieu de 649 euros Cliquez ici pour voir.

Honor jusqu’à 250€ de réduc !

Le Honor 70 À partir de 549€ pour l’achat du téléphone + 50€ de coupon offert avec le code AH70BF + 30€ de bonus reprise + une paire d’écouteurs Earbuds 3 Pro offerte (valeur de 199€) + une coque offerte (valeur de 29,90€) Cliquez ici

Honor Magic 4 Pro À partir de 899€ au lieu de 1 099€ pour l’achat du téléphone + 50€ de bonus reprise (si vous en avez envie) + une coque offerte (valeur de 29,90 €), soit 250€ de réduction immédiate. Cliquez ici Utilisez aussi le code ABF4P pour obtenir 50€. Cliquez ici

Honor 50 À partir de 299,90€ au lieu de 549,90€ pour l’achat du téléphone, soit 250€ de réduction immédiate Cliquez ici

Xiaomi atomise les prix

Le Xiaomi Poco X4 GT est un smartphone taillé pour le gaming. Il est équipé d’un grand écran de 6,6 pouces avec un taux de rafraichissement de 144Hz et une batterie de 5080mAh compatible avec la recharge rapide 67W. Le Poco X4 GT 5G avec 8G ode RAM et 128Go de stockage est vendu 299,90€ au lieu de 379,90€. Vous bénéficiez d’une remise de 21% soit 80€ de moins.

Suivez ce lien pour l’acheter.

Et aussi : Xiaomi 12X 5G – 549.9€ au lieu de 799.9€. Lien d’achat ici

Le smartphone Redmi Note 11 Pro+ 5G 8+128G – 329.9€ au lieu de 479.9€ Lien d’achat ici

Redmi Note 11 Pro 6+128G – 299.9€ au lieu de 349.9€ Cliquez ici

Le Redmi Note 10 Pro 8+256G – 259.9€ au lieu de 399.9€ Lien d’achat ici

Oppo le super bon plan

Oppo Find X5 Pro 256GO passe à 999 euros au lieu de 1299€ en remise directe vous économisez 300€ ! Cliquez ici

Oneplus Ca claque !

– Le OnePlus 10 Pro 5G avec 8Go de RAM et 128Go de stockage est proposé à 719€ au lieu de 894€. Cela correspond à une remise immédiate de 20%. Pour mémoire, il tourne avec un puissant processeur Snapdragon 8Gen 1. Sa triple caméra 48MP est supervisée par Hasseblad et sa batterie est compatible avec la recharge 80W. Suivez ce lien pour l’acheter.

– Le OnePlus 10 Pro avec une configuration encore plus musclée comprenant 12Go de RAM et 256Go de stockage est également en promotion. Son prix tombe à 799€ au lieu de 999€. Vous bénéficiez d’une remise de 200€ soit 20% de moins. Suivez ce lien pour l’acheter.

– Le prix du OnePlus Nord 2T s’écroule. Ce très bon smartphone milieu de gamme avec 8Go de RAM et 128Go de stockage est vendu à seulement 319€ au lieu de 429€. Vous profitez d’une remise de 26%. Cette offre est valable uniquement pendant le Black Friday. Suivez ce lien pour l’acheter.

– On termine cette valse des prix OnePlus avec le OnePlus Nord 2T équipé de 12Go de RAM et de 256Go de stockage. Ce smartphone doté d’une triple caméra 50MP et d’une recharge ultra rapide 80W est vendu à 405€ au lieu de 489€. Vous économisez 17% sur le prix final. Suivez ce lien pour l’acheter.

Poco Les bons plans

Smartphone POCO M4 Pro 8+256GB 189.9€ au lieu de 279.9€ Lien d’achat ici

Le POCO F4 8+256GB 369.9€ au lieu de 449.9€ Lien d’achat ici

POCO X4 GT 256GB 349.9€ au lieu de 429.9€ Lien d’achat ici

Samsung les bon deals

Les Galaxy S22 et Galaxy S22+ sont vendus à 599€ et 799€. Une coque est offerte pour l’achat d’un S22+.Suivez ce lien pour acheter le Galaxy S22.

Cliquez sur ce lien pour acheter Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22 Ultra. Bénéficiez de 260€ de remise immédiate pour l’achat d’un Galaxy S22 Ultra. S22 Ultra tombe à 999€. C’est son meilleur prix depuis le lancement. Une coque au choix est offerte en plus. Suivez ce lien pour l’acheter.

Les Galaxy Z Flip4 128Go et 256Go bénéficient d’une remise de 110€. Leur prix passe à 999€.

Cliquez sur ce lien pour l’acheter.

Le Galaxy Z Flip4 512Go se voit appliquer une remise immédiate de 290€. Son prix tombe à 999€. Le 512Go est au même prix que le 128Go. Suivez ce lien pour l’acheter.

Galaxy Z Fold4 l’appareil avec 1To passe au prix de celui avec 256Go soit 1799€. Vous ajoutez à cela 100€ de bonus reprise. Suivez ce lien pour l’acheter.

Realme les bonnes affaires

Le realme GT 2 Pro tourne avec un processeur Snapdragon 8 Gen 1 et il est équipé d’une batterie de 5000mAh compatible avec la recharge 65W. Le modèle 8/128Go est à 649,99€ au lieu de 749,99€. Suivez ce lien pour l’acheter.

Si vous avez besoin de plus de stockage la version blanche avec 12Go de RAM et 256Go de stockage est vendue à 676€ au lieu de 849,99€. Suivez ce lien pour l’acheter.

realme GT 2 avec 128Go et 8 Go de mémoire est au prix de 399,99€ au lieu de 549,99€. En blanc avec une configuration 12/256Go tombe à 499,99€ au lieu de 599,99€. Suivez ce lien pour l’acheter.

