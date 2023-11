Black Friday – Mettez la main sur le Xiaomi Redmi Note 12 Pro pour moins de 300€

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G descend sous les 300€. Foncez, ce smartphone 120Hz avec 2 jours d’autonomie est un incontournable.

Le smartphone Xiaomi Redmi Note 12 Pro est la super bonne affaire de ce Black Friday. Ce best-seller passe largement sous la barre des 300€. Le Redmi Note 12 Pro était déjà une valeur sûre à son prix initial mais avec cette promotion tout le monde va se l’arracher.

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro noir avec 6/128Go tombe à seulement 279€. Vous bénéficiez d’une réduction de 29% soit 110€ de moins sur la facture finale. Ce n’est pas tout car ce pack contient également une paire d’écouteurs Xiaomi Buds 4 Lite.

Suivez ce lien pour acheter ce pack.

Si vous cherchez une configuration encore plus musclée, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro équipé de 8/256Go est également en promotion. Le smartphone est vendu 309,90€ au lieu de 418,90€. Cela correspond une réduction de 26% soit 109€ de moins.

Suivez ce line pour l’acheter.

Découvrez notre sélection de bons plans Xiaomi du Black Friday.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro – Les points forts

Ce modèle dispose d’un écran AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il est équipé d’un processeur Snapdragon 778G avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

La batterie est de 5000 mAh avec une charge rapide de 67 W. Il est doté d’un appareil photo arrière de 108 mégapixels avec un zoom optique de 3x.

Le smartphone offre une expérience fluide, immersive et polyvalente, que ce soit pour le divertissement, le travail ou la photographie.

Le cadre plat et le dos en verre du Redmi Note 12 Pro 5G lui confèrent des lignes raffinées et un aspect haut de gamme.

L’OIS réduit les effets de vibration de la caméra et capte plus de lumière, ce qui améliore considérablement la qualité de l’image. Les photos sont remarquables, de jour comme de nuit. Cliquez ici pour ce bon plan

En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)

Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici.

Suivez toute l’actualité IDBOOX sur Google Actualités