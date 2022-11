Black Friday – OnePlus 10 Pro, OnePlus 10T, OnePlus Nord 2T grosse baisse de prix

Les prix des OnePlus 10 Pro, OnePlus 10T, OnePlus Nord 2T et autres baissent fortement à l’occasion du Balck Friday.

Le Black Friday se poursuit avec des prix toujours aussi affolants. Les réductions vont jusqu’à 26% sur les smartphones haut et milieu de gamme du constructeur. Le OnePlus 10 Pro démarre à 719€ par exemple et le OnePlus Nord 2T est à seulement 319€.

Black Friday – Les smartphones OnePlus haut de gamme

– Le OnePlus 10 Pro 5G avec 8Go de RAM et 128Go de stockage est proposé à 719€ au lieu de 894€. Cela correspond à une remise immédiate de 20%. Pour mémoire, il tourne avec un puissant processeur Snapdragon 8Gen 1. Sa triple caméra 48MP est supervisée par Hasseblad et sa batterie est compatible avec la recharge 80W. Suivez ce lien pour l’acheter.

– Le OnePlus 10 Pro avec une configuration encore plus musclée comprenant 12Go de RAM et 256Go de stockage est également en promotion. Son prix tombe à 799€ au lieu de 999€. Vous bénéficiez d’une remise de 200€ soit 20% de moins. Suivez ce lien pour l’acheter.

– Le OnePlus 10T avec 8Go de RAM et 128G ode stockage s’offre aussi une belle réduction. Son prix passe de 729€ à 609€. On vous rappelle qu’il dispose d’une triple caméra 50MP et d’une batterie compatible avec une recharge 150W. Suivez ce lien pour l’acheter.

– Le OnePlus 10T a une capacité de mémoire étendue à 16Go de RAM et 256Go de stockage fait aussi partie des offres Black Friday. Son prix passe de 785€à 689€. Suivez ce lien pour l’acheter.

Les offres Black Friday OnePlus milieu de gamme

– Le prix du OnePlus Nord 2T s’écroule. Ce très bon smartphone milieu de gamme avec 8Go de RAM et 128Go de stockage est vendu à seulement 319€ au lieu de 429€. Vous profitez d’une remise de 26%. Cette offre est valable uniquement pendant le Black Friday. Suivez ce lien pour l’acheter.

– On termine cette valse des prix OnePlus avec le OnePlus Nord 2T équipé de 12Go de RAM et de 256Go de stockage. Ce smartphone doté d’une triple caméra 50MP et d’une recharge ultra rapide 80W est vendu à 405€ au lieu de 489€. Vous économisez 17% sur le prix final. Suivez ce lien pour l’acheter.

En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site et ça ne vous coûte pas plus cher !

Découvrez d’autres bons plans ici