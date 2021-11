Razer Seiren V2 Pro Test – Un micro pour les pro et les novices du streaming et du podcast

Le Razer Seiren V2 Pro est un micro facile d’accès pour le streaming et le podcast. On a donné de la voix et on vous dit ce qu’il vaut vraiment.

Si vous avez toujours rêvé de devenir streameur ou podcateur, il faut absolument un bon micro pour diffuser une voix chaude et envoutante jusqu’aux oreilles de vos futurs fans. Razer se positionne sur ce terrain (test non sponsorisé). (Ne manquez pas les offres Razer pour le Black Friday)

On connaît le constructeur pour ses excellents accessoires gaming mais il fait également des micros. Le Razer Seiren V2 Pro est un micro adapté au streaming et aux podcasts.

Razer Seiren V2 Pro – Un micro pro d’une simplicité enfantine

Le Razer Seiren V2 Pro s’adresse aussi bien aux pro qu’aux débutants. Il ne demande pas d’installation ou de réglages difficiles. Le micro est d’une très belle facture avec un corps en métal. Il fait vraiment pro. Il est monté sur un axe qui permet de le faire pivoter.

Le micro se branche sur un PC via le port USB. Il est reconnu automatiquement. L’installation de l’application Razer Synapse est vivement conseillée. Elle vous aidera à mieux le maîtriser.

La prise en main est aussi rapide et facile que l’installation. On trouve à l’arrière une prise casque. Seulement trois boutons occupent l’avant du micro. Le premier sert à passer le micro en mode Mute. On trouve à sa suite une première molette pour ajuster le volume et une deuxième pour la sensibilité.

Il ne vous en faut pas plus pour devenir le roi du streaming.

Pour streamer dans les meilleurs conditions, le Razer Seiren V2 Pro est fourni avec une bonnette et un pied en métal. Il lui offre une bonne stabilité mais il peut aussi se visser sur une perche.

Qualité audio et réglages

Le Razer Seiren V2 Pro diffuse une voix claire, profonde et non déformée. Elle est débarrassée de toutes les impuretés sonores.

Une bonnette vous aidera à supprimer les effets de souffle résiduels si vous en avez besoin. N’hésitez pas à jouer avec le bouton « Gain » pour affiner les réglages de la captation de votre voix.

Vous n’êtes pas noyés sous les paramètres. L’appli et le micro proposent juste ce qu’il faut. Vous avez un limiteur de gain analogique et un filtre passe-haut.

Le premier aplanit les distorsions de votre voix lors de vos envolées verbales. En clair, il corrige les blancs ou les montées et les descentes de votre voix pour ne pas donner une crise cardiaque à vos auditeurs.

La deuxième fonction permet de filtrer les bruits environnants. Il élimine les fréquences basses comme le ronronnement d’un PC. Il aura plus de mal sur d’autres pollutions sonores plus tenaces.

Evitez par exemple de l’installer sur la table où vous posez vos bras. Le micro a une très bonne captation. Il atténue le bruit des frottements et des chocs mais il ne les fait pas disparaître.

On peut vite diffuser des sons indésirables, pas forcément audibles au premier abord. On vous conseille de le placer sur un bras articulé.

L’appli permet également de régler séparément le volume que vous entendez de ce que votre public entend. Elle autorise également la création de différents profils adaptés à votre contenu gaming ou autres.

Le Razer Seiren V2 Pro est un micro de streaming mais il réalise aussi des enregistrements audio de qualité. Pensez juste à ne pas enregistrer dans une pièce trop vaste pour éviter l’effet cathédrale.

Ce qu’on en pense

Le Razer Seiren V2 Pro est un excellent micro sans prise de tête. Il est opérationnel dès la mise en fonction. Le micro donne le meilleur de lui-même sans passer par des réglages compliqués. Il diffuse une voix claire, propre et chaude qui séduira les novices comme les professionnels du streaming et du podcast.

Le Razer Seiren V2 Pro est vendu 157,90€ Cliquez sur ce lien pour l’acheter

Caractéristiques techniques :

TAUX D’ÉCHANTILLONNAGE : 96 KHz

DÉBIT BINAIRE : 24 bit

CAPSULES : Microphone dynamique de 30 mm

RÉPONSE EN FRÉQUENCE : 20 Hz – 20 KHz

SENSIBILITÉ : -34 dB (1 V / Pa at 1 kHz)

SPL MAX : 120 dB

Exemple d’un enregistrement avec le micro dans la vidéo ci-dessous