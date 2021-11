Black Friday – realme GT Master Edition grosse promo

Pour le Black Friday, profitez d’une réduction intéressante sur le tout nouveau realme GT Master Edition.

Ce smartphone est sorti il y a peu est la remise est intéressante. Nous l’avons testé et lui avons attribué la note de 8/10.

Le realme GT Master Edition 6+128GB vous coûtera en remise directe 285.87 euros au lieu de 349 euros, cela représente une baisse de prix de 63.13 euros. Cliquez ici pour en bénéficier !

Le realme GT Master Edition 8+256GB est aussi en bon plan. Son prix est de 349 euros au lieu de 399 euros Cliquez ici

Quelques infos sur le realme GT Master Edition

Le realme GT Master Edition intègre le processeur 5G Qualcomm Snapdragon 778G, fabriqué avec un processus 6 nm, et hérite d’un système de refroidissement capable de gérer même les sessions de jeu les plus exigeantes.

Le smartphone dispose aussi d’une caméra frontale Sony de 32MP, tandis que le capteur principal possède toujours une résolution de 64MP et est flanqué d’un objectif ultra grand angle de 119° et d’un objectif macro. Il embarque également une batterie de 4300 mAh qui prendre en charge la charge rapide SuperDart de 65W.

Jusqu’au 29 novembre, le GT Master Edition bénéficie d’une promotion Cliquez ici pour la version 8+256GB ou Cliquez ici pour la version 128 GO.

En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)

