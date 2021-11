Kindle Paperwhite Signature Edition et Kindle Paperwhite 2021, quelles différences ? 

Amazon a lancé simultanément deux nouvelles liseuses de livres numériques, Kindle Paperwhite 2021 et Kindle Paperwhite Signature Edition. Quelles sont les différences?

Le nouveau Kindle Paperwhite apporte son lot de nouveautés. (lire notre article). Kindle Paperwhite Signature Edition va encore plus loin.

Quels sont les points communs entre les deux liseuses ?

Les deux liseuses ont plusieurs points communs : un écran 6.8 pouces 300 ppp, elles sont étanches, elles disposent d’un éclairage et de la température d’éclairage. Les appareils sont entièrement tactiles et fonctionnent en Wifi.

Le confort de lecture, la navigation, les options et outils de lecture sont identiques. On a vraiment la sensation de lire sur du papier. La qualité de l’écran des nouveaux Kindle Paperwhite est top, la réactivité de l’écran excellente !

Quelles sont les différences entre le nouveau Kindle Paperwhite et Kindle Paperwhite Signature Edition ?

Si les deux liseuses se ressemblent, le modèle plus haut de gamme, Signature Edition, contient des différences notables.



Tout d’abord cet appareil est proposé uniquement sans publicité, ou offres spéciales. Pour le nouveau Kindle Paperwhite on a le choix entre les 2 options.



Deuxièmement, le Kindle Paperwhite Signature Edition est une liseuse 32 Go alors que le Nouveau Kindle Paperwhite ne propose que 8 GO de stockage.



La liseuse Signature Edition dispose aussi d’un éclairage avant automatique que l’on peut activer ou non pour un confort de lecture encore plus optimisé. Ce qui n’est pas le cas de l’autre liseuse.



De plus, l’autonomie peut aller jusqu’à 10 semaines avec une seule charge via USB-C ou une station de charge sans fil Qi compatible (vendue séparément).

Le temps de chargement est en conséquence plus rapide, en 2 heures (environ 50% plus rapide).

Le dock de chargement est disponible uniquement sur le modèle Signature Edition.

A noter, que si vous disposez d’un appareil de charge sans fil Qi vous pouvez l’utiliser sans passer par le dock Amazon.



Enfin, le prix n’est pas le même. Le nouveau Kindle Paperwhite est à 149.99 euros sans pub Cliquez ici.

Avec pub le lecteur d’ebooks est à 139.99 euros Cliquez ici

Kindle Paperwhite Signature Edition est vendu 189.99 euros cliquez ici

Le Nouvelle station de charge sans fil est vendue à 29.99 euros Cliquez ici

Les étuis de protection sont ici

Entre les deux mon cœur balance

Les deux liseuses sont de très bons appareils pour la lecture numérique.

Nous avons testé ces liseuses, elles sont de qualité équivalente.

Le choix se fera en fonction de votre envie de stocker plus ou moins de livres dans l’appareil. Par exemple, si vous êtes abonnés à Kindle pour l’emprunt de livres, la version 8GO sera amplement suffisante.

Si au contraire, vous voulez tous vos livres dans votre bibliothèque, y compris des ebooks volumineux comme des mangas, la version Signature Edition est plus appropriée avec ses 32 GO de stockage.

La nouvelle génération de Kindle Paperwhite est une excellente surprise pour cette année !

