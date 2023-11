Black Friday – Samsung Galaxy Z Fold5 prix fou une Galaxy Watch6 offerte

Pour Black Friday, Samsung fait un gros effort sur le prix du Galaxy Z Fold5. Une remise allant jusqu’à 390€ immédiate et la dernière montre connectée est offerte ! Qui dit mieux ?

La montre Galaxy Watch6 Classic 47mm au choix est offerte, d’une valeur de 449€ !

La version 256 GO passe à 1499€ (vous économisez 150€). Cliquez ici pour en bénéficier.

Idem pour la version 512GO passe aussi à 1749€ (vous économisez 290€) et La version 1TO passe à 1989€ (vous économisez 390€) cliquez ici .

Et bien sûr pour chaque version du Z Fold 5 vous recevez la Galaxy Watch6 Classic 47mm gratuitement !



Les détails sur ce smartphone haut de gamme signé Samsung sont dans la vidéo ci-dessous.

Les spécificités techniques sont dans le tableau en fin d’article !

