Black Friday – Tablette Lenovo Tab P11 Plus prix en forte baisse

Le Black Friday a encore frappé avec une forte réduction sur le prix de la tablette Lenovo Tab P11 Plus. Sautez sans tarder sur ce bon plan.



Lenovo est réputé pour ses PC gaming mais il sait aussi concevoir des tablettes. Le constructeur a mis tout son savoir-faire dans sa tablette Lenovo Tab P11 Plus. Ca tombe bien puisque son prix est en forte baisse à l’occasion du Black Friday.

Elle passe de 299,90€ à 229,90€. Cela correspond à une économie de 23% soit 70€ en moins de remise immédiate.

De quel modèle s’agit-il ?

On parle de la Lenovo Tab P11 Plus de troisième génération. Elle dispose d’un grand écran tactile 2K de 11 pouces. Il est certifié HD pour regarder Netflix et quatre haut-parleurs diffusent une qualité de son optimum.

Elle tourne sous Android 11 avec un processeur MediaTek Helio G90T avec 4Go de RAM et 128Go de stockage. Cette configuration permet aussi de l’utiliser pour jouer. Enfin sa batterie de 7500mAh, lui offre une autonomie de 15 heures.

