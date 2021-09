Bon Plan - Echo Dot 3e génération à -56% - IDBOOX

C’est un bon plan – L’enceinte connectée Echo Dot 3e génération est proposée avec 56% de remise.

Echo dot passe à 21.90 euros au lieu de 49.99 euros. Cliquez ici

Quelques infos sur Echo Dot

Dites Alexa et posez votre question, elle vous répond ! C’est une enceinte intelligente très compact et design. Nous avons testé cet appareil pour en découvrir les secrets.

Echo Dot est facile à appairer à votre smartphone. Téléchargez l’application Amazon Alexa et c’est parti pour passer de bons moments avec cette enceinte pas comme les autres !



Une fois branchée elle se fait discrète. Dites « Alexa » et elle s’éveille, posez votre question et elle vous répond. C’est un jeu d’enfant qui vous rend bien des services au quotidien. Météo, info, lecture des livres audio, jeux, quiz, interaction avec les lampes et objets connectés de la maison etc.

Dans l’application, vous trouvez aussi de nombreuses Skills, ce sont des appli thématiques qui vous permettent d’aller plus loin avec Alexa.

Et quand vous n’utilisez pas l’enceinte, n’oubliez pas d’appuyer sur le bouton Arrêt microphone. Il déconnecte électroniquement les microphones. C’est bien aussi pour la protection de votre vie privée.

Aujourd’hui la 3e génération de cette enceinte connectée qui intègre Alexa est dotée d’un nouveau look et d’un son amélioré, grâce à des haut-parleurs premium avec un son Dolby.

On aime Echo Dot pour sa forme compacte, son poids plume, et les performances étonnantes de la voix Alexa. Profitez du bon plan Cliquez ici