Bon plan – Les écouteurs Nothing Ear 1 bénéficient d’une grosse baisse de prix

Les fameux écouteurs Nothing Ear 1 sont en promo temporairement. C’est une affaire à ne pas laisser passer.

Nous avons testé récemment les écouteurs transparents Nothing Ear 1 et ils nous ont impressionné par leur design et leur qualité audio. Ils font l’objet d’une vente flash. C’est le moment d’en profiter et de régaler vos oreilles.

Le prix des Nothing Ear 1 passe de 99,99€ à 74,99€. Vous économisez 25€ soit une remise immédiate de 25%. Les deux couleurs existantes sont concernées par cette promotion.

C’est une offre qui ne se refuse pas.

Cliquez sur ce lien pour acheter les Nothing Ear 1 noir transparent.

Suivez ce lien pour acheter les Nothing Ear 1 noir transparent.

Nothing Ear 1 – Ce qu’on en pense

Pour moins de 100€, les Nothing Ear 1 vous en donnent pour votre argent. Les écouteurs jouissent d’un design original et sans fausse note. Le système de réduction de bruit active est vraiment performant.

La qualité audio est calibrée pour plaire au plus grand nombre avec des basses généreuses. Nothing aurait pu aller plus loin dans les réglages et les fonctions mais ce n’est pas dans l’esprit de la marque qui cherche avant tout à faire des produits beaux, performants et sans prise de tête. Le seul vrai reproche pourrait concerner l’autonomie mais de nombreux concurrents ne font pas mieux.

Au final, on adopte sans hésiter les Nothing Ear 1.

En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)

Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici