Bon Plan - Liseuse Kobo Clara HD en promo 30€ de remise - IDBOOX

La Kobo Clara HD n’est pas plus grande qu’un livre de poche et elle peut contenir plusieurs milliers de livres numériques.



Kobo Clara HD des infos

La liseuse Clara HD est un petit bolide de la lecture numérique.

Son écran de 6 pouces est doté des dernières technologies e-ink et offre un confort de lecture proche du papier. Elle pèse 166 grammes et rentre dans n’importe quel sac.



Entièrement tactile, la Kobo Clara HD répond aux envies des lecteurs les plus exigeants. Sa manipulation et sa configuration sont extrêmement intuitives.

On peut lire des heures sans se fatiguer les yeux.

Kobo a choisi aussi de doter l’appareil de la fonction ComfortLight Pro (comprenez une lumière intégrée) qui s’adapte à la luminosité ambiante y compris le noir complet).



Une fois l’appareil paramétré (avec votre compte Fnac ou un compte dédié), on accède à la librairie et à sa bibliothèque de façon claire et précise.



On peut lire les derniers romans à la mode, mais aussi des mangas, des BD de façon agréable.



La Kobo Clara HD est l’une des meilleures liseuses du marché dans ce segment de prix.



Quelques fonctions sympas

Parmi les fonctions, le marque-page (souvent très utile) se fait d’une simple pression en haut à droite de la page affichée.

Vous pourrez créer vos propres étagères d’ebooks en choisissant des thèmes, ce qui est très pratique.

Si vous touchez le milieu de la page, vous accédez directement à des propositions de réglages.

De même en faisant un appui long sur un mot vous accédez au dictionnaire.

