Festival du Livre de Paris 2022 – L’affiche dévoilée - IDBOOX

Oubliez le salon Livre Paris de la Porte de Versailles, accueillons le Festival du Livre de Paris qui se déroulera du 22 au 24 avril au Grand Palais Ephémère.

Cette nouvelle mouture du salon du livre de Paris a déjà fait couler beaucoup d’encre. Après deux années de pandémie, deux éditions annulées et une nouvelle équipe pour l’organisation, le Festival du Livre de Paris dévoile son affiche et son site Web. (Lire nos articles)

Cette jolie affiche a été réalisée par Simon Landrein. A la fois colorée et festive elle donne le ton de ce premier rendez-vous.

La filiale du SNE créée pour l’occasion a tenu une conférence de presse pour dévoiler les grandes lignes de ce rendez-vous culturel parisien. Bien qu’IDBOOX n’ait pas été invité (nous tenions à le mentionner car cela n’est jamais arrivé en 11 ans), voici un petit résumé de ce qu’il faut savoir.

Un festival gratuit pour tous

Outre le changement de lieu et de programme, le Festival du Livre de Paris sera gratuit pour tous. Toutefois, une jauge limite l’entrée à 5500 personnes par jour pour le Grand Palais Ephémère. Une billetterie pour l’inscription gratuite sera mise en ligne sur le site. On ne sait pas encore comment les évènements « hors les murs » sont organisés.

Les éditeurs répondent présents

Si les régions ont déclaré ne pas participer au Festival du Livre de Paris, des éditeurs marquent leur grand retour.

Hachette qui boudait le salon revient. Le groupe Madrigall sera présent aussi, tout comme le groupe Editis (Plon, Robert Laffont, Presses de la Cité…), Média-Participations (Seuil, Dargaud, Dupuis…), Actes Sud et bien sûr Albin Michel.

Des auteurs, des expos et des flâneries littéraires

L’Inde sera le pays invité d’honneur. La présence de l’Inde était prévue de longue date. Avec la pandémie et l’annulation des dernières édition, le pays sera le grand invité de cette édition 2022.

De nombreux auteurs seront aussi présents. On sait déjà que le Nobel de littérature Orhan Pamuk, Clara Dupont-Monod, Nicolas Mathieu, Joan Sfar ou Berbérian seront là !



Trois expositions vont rythmer le Festival Livre des Paris. La première consacrée à Goldorak qui a fait son retour en BD, l’autre au travail de ZEP, le créateur de Titeuf, et la troisième sera une rétrospective sur Folio depuis sa création en 1971 !

Enfin, les fameuses flâneries littéraires constitueront un des fils rouges de ces trois journées.

Et les professionnels ?

Selon nos informations il n’y aura pas de multiples rendez-vous pour les pros pour cette première édition du Festival, ni de matinée professionnelle. Toutefois, le festival ouvre un marché professionnel international des droits, à l’initiative du Bureau international de l’édition française (BIEF). Celui-ci se tiendra à la Galerie Joseph à Paris les 21 et 22 avril.