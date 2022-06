Bon plan – Liseuse Kobo Sage en promo

La liseuse Kobo Sage est en promotion. C’est la première fois que cette liseuse sortie en 2021 bénéficie d’une baisse de prix.

La Kobo Sage passe de 289.99€ à 259.99€, vous faites 10% d’économie. Cliquez ici pour en profiter.

Kobo Sage est une liseuse particulière à plusieurs titres . Avec elle on peut lire des ebooks, écouter des livres audio et écrire pour prendre des notes.

Quelques infos sur Kobo Sage

La liseuse Kobo Sage remplace la Kobo Forma. C’est un appareil de grande taille puisque son écran est de 8 pouces, EInk Carta 1200.

Elle aussi est dotée de la technologie Bluetooth pour écouter des livres audio. Sa capacité de stockage est de 32 GO (environ 24 000 ebooks ou 150 livres audio. (valeur indicative en fonction du poids de chaque fichier).

Bien entendu, on peut lire de jour comme de nuit grâce au réglage de la température d’éclairage. La Kobo Sage est étanche. L’écran est tactile mais il y a tout de même 2 boutons pour la navigation.

La Sage bénéficie de l’éclairage ComfortLight Pro pour régler la température d’éclairage en fonction des envies, de jour comme de nuit.

Un stylet non fourni dans la liseuse permet d’écrire, de prendre des notes sur des fichiers ePub, Pdf, Word etc.

Kobo a voulu offrir cette possibilité aux lecteurs qui ont envie de surligner, prendre des notes, conserver et exporter le tout sur ordinateur. Le stylet est personnalisable : il est possible de choisir le type de stylo, la nuance, la taille du trait et de la gomme. Il a deux boutons situés sur le côté qui en facilite la manipulation. Pour profiter de ce bon plan Cliquez ici

