La Maison de Demain une expérience immersive sur le futur de nos foyers

Rendez-vous jusqu’au 12 juin à La Maison de Demain pensée par le groupe Fnac Darty avec la complicité de Wild Buzz Agency.

Un appartement de 12 pièces attend votre visite. Vous allez vous promener dans le futur de la maison avec des objets technologiques et écolos.

Venez à la maison!

Sur 750m2 entièrement décorés comme si vous étiez dans une vraie maison, et sur deux niveaux Fnac et Darty vous invitent à venir découvrir des produits étonnants pensés pour votre habitat. La visite est gratuite il suffit de s’inscrire ici.

Salon, garage, cuisine, salle de bains, chambres, buanderie, bureau… ils n’ont rien oublié et la déco est super !

Au 60 rue de Richelieu (Paris) vous allez tester, découvrir et vous donner des idées.

De nombreux produits ne sont pas encore commercialisés comme le bureau table basse ajustable avec un clavier intégré. Par contre, vous pourrez voir en avant-première européenne l’ordinateur pliable d’Asus qui sortira en octobre ou encore la Télé LG géante enroulable à 80 000 euros.

L'expérience est passionnante, ludique et axée consommation durable !

Nos coups de coeur

Le canard balance qui vous aide à faire la cuisine, gère votre réfrigérateur et pèse les ingrédients.



L’écran TV enroulable LG. voir vidéo ci-dessous

Les lunettes GPS.



La table basse bureau entièrement rétractable ….



Table basse tactile inclinable

L’ordinateur pliable Asus Zenbook 17 Fold

Les conteuses pour enfants

TV transparente Xiaomi