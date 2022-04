Bon Plan – Liseuses Kindle Paperwhite 2021 et Kindle Oasis Méga promo - IDBOOX

Pour ses offres de printemps, Amazon baisse sacrément les prix de plusieurs modèles de Kindle pour lire des livres numériques.

Suivez le guide et trouvez la liseuse qu’il vous faut avec ces bons plans. Regardez les vidéos en fin d’article sur les différentes liseuses d’ebooks.

Le Kindle Paperwhite Signature Edition 2021 est à 144.99€ au lieu de 189.99€ Cliquez ici

Kindle Oasis est à 224.99€ au lieu de 279.99€ Cliquez ici

Kindle Paperwhite 2021 sans pub passe à 104.99€ au lieu de 149.99€ Cliquez ici. Le modèle avec pub passe à 94.99 euros au lieu de 139.99€ Cliquez ici

Kindle est à 59.99 euros au lieu de 89.99 euros Cliquez ici. Le modèle avec pub passe à 49.99€ au lieu de 79.99€ Cliquez ici



Kindle Oasis infos et vidéo

Kindle Oasis est doté d’un écran Paperwhite lisse de 7″ et 300 ppp. Vous pouvez adapter la température d’éclairage ajustable pour régler la teinte de l’écran de blanc à ambre.

Résistante à l’eau (IPX8), la liseuse permet de lire dans le bain ou au bord de l’eau sans craindre les éclaboussures.

Design fin, léger et ergonomique avec boutons de changement de page.

On lit comme un livre papier et doté de la dernière technologie e-ink.

Kindle Oasis dispose de 32 GO de stockage, la liseuse fonctionne en Wifi et hors connexion une fois les livres téléchargés. Cliquez ici pour l’obtenir à 224.99€ couleur Graphite pour la version Or Cliquez ici

Kindle Paperwhite Signature Edition infos et vidéo

Kindle Paperwhite Signature Edition est une liseuse un écran 6.8 pouces 300 ppp, avec 32GO de stockage.

Elle existe uniquement sans publicité. La liseuse Signature Edition dispose aussi d’un éclairage avant automatique que l’on peut activer ou non pour un confort de lecture encore plus optimisé. Ce qui n’est pas le cas de l’autre liseuse. Profitez du bon plan à 144.99€ au lieu de 189.99€ Cliquez ici

Kindle Paperwhite 2021

Nous avons testé cette liseuse et c’est un excellent lecteur de livres numériques. L’écran de 6.8 pouces (300ppp) permet une lecture en mode portrait ou paysage.

Kindle Paperwhite 2021 dispose d’un stockage de 8GO, il est étanche. L’appareil dispose d’un éclairage amélioré permettant de ne pas fatiguer les yeux et de lire même dans le noir. On peut y stocker des milliers de livres.

La navigation est plus intuitive et de nombreuses fonctionnalités permettent de découvrir les livres et de ranger sa bibliothèque. Kindle Paperwhite 2021 sans pub passe à 104.99€ au lieu de 149.99€ Cliquez ici. Le modèle avec pub passe à 94.99 euros au lieu de 139.99€ Cliquez ici

Kindle Classique

Le modèle de base est aussi en promo. Conçu pour la lecture, avec un écran de 167 ppp qui se lit comme une page imprimée, sans reflets, même en plein soleil.

La nouvelle liseuse d’Amazon est dotée de caractéristiques d’entrée de gamme. La liseuse dispose d’un écran 6 pouces à encre électronique. Elle équipée d’un éclairage frontal pour lire la nuit.

L’appareil pèse 174 grammes, il est doté de 4 Go de stockage. Kindle est à 59.99 euros au lieu de 89.99 euros Cliquez ici. Le modèle avec pub passe à 49.99€ au lieu de 79.99€ Cliquez ici



