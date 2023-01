Bon Plan – Nothing Phone 1 en promo

Le smartphone Nothing Phone 1 est en bon plan ! Profitez d’une remise immédiate sur ce smartphone unique en son genre.

Le Nothing Phone 1 128 GO passe à 399.99€ au lieu de 469€ Cliquez ici . La version 8+ 256 GO passe à 449.99€ au lieu de 499€ Cliquez ici. la version 12+256GO passe à 499.99€ au lieu de 545.99€ Cliquez ici

A propos du Nothing Phone 1

Des motifs lumineux uniques identifient votre correspondant. Ce système affiche les notification des applications, l’état de charge et bien plus encore. Les interactions du quotidien, dans la joie.

Design : la vitre Gorilla montée sur les deux faces assure la solidité. Les réponses d’entrées tactiles prennent vie grâce aux moteurs de vibrations avancés. Les bordures symétriques et le cadre en aluminium offrent élégance, légèreté et longévité.

Deux appareils photo de 50 MP : grand capteur photo principal et ouverture ƒ/1.8. Pour un réalisme impressionnant. Des photos toujours nettes avec double stabilisation de l’image. Vastes prises de vue avec un champ de vision de 114 °.

Vidéo : 4K d’une pureté exceptionnelle. Mouvements fluides à 60 images par seconde. La fonctionnalité Mouvement HDR assure des contrastes plus vrais que nature.

Écran OLED 120 Hz : 1 milliard de couleurs. Toutes les nuances, plus vraies que nature. Écran OLED de 6,55″. HDR10+. Des couleurs enrichies et des contrastes profonds, optimisés pour chaque scène. Taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz pour des interactions d’une réactivité exceptionnelle, le tout associé à une consommation d’énergie rassurante.



Qualcomm Snapdragon 778G+ : Puissant. Fiable. Rapide. Mettez en scène des graphismes phénoménaux. Un gaming magnifié. Des fonctions photo avancées. Tout cela accéléré par la 5G.



Batterie 4 500 mAh : rechargez vite. Rechargez sans fil. 18 heures d’utilisation à chaque charge. 50 % de batterie en à peine 30 minutes. Pour profiter de ce bon plan Cliquez ici