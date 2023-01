Jeu Concours – 1 Fitbit Inspire 3 à gagner !

Après les fêtes rien de tel qu’une remise en forme pour bien entamer l’année !

Pour cela on peut se faire aider de petits compagnons utiles comme le Fitbit Inspire 3. Tentez de gagner ce tracker d’activités ultra performant.

En partenariat avec Fitbit participez à ce jeu concours du 3 au 5 janvier ! Nos jeux-concours continuent rien que pour le plaisir et accueillir la nouvelle année en douceur!

A propos du Fitbit Inspire 3

Fitbit Inspire 3 est la nouvelle génération de tracker de santé et de fitness d’entrée de gamme, qui vous aide à donner le meilleur de vous-même sans vous ruiner. Il s’agit d’un moyen facile de suivre ses mesures clés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme l’activité physique, la fréquence cardiaque, le sommeil, le stress et bien plus encore. .Il se présente avec un design fin et léger, un écran tactile aux couleurs vives et une batterie longue durée offrant jusqu’à 10 jours d’autonomie(selon l’utilisation).

Les autres fonctions

-Suivi du sommeil : Pour analyser la qualité du sommeil (réparateur, en quantité suffisante) et proposer les conseils nécessaires pour l’améliorer et obtenir concentration, mémorisation et concentration durant toute la journée

-Détection des perturbations respiratoires pendant le sommeil : Permet de détecter l’apnée du sommeil afin de trouver la cause d’une mauvaise qualité de sommeil

-Réveil par vibration : Permet de configurer une alarme pour vous réveiller aux meilleurs moments du cycle du sommeil

-Fréquence cardiaque : Permet de mesurer les battements de votre coeur au repos comme pendant une activité.

-Stress : Pour surveiller votre niveau de stress et suggérer des exercices pour vous détendre

-Oxymètre : Permet de surveiller l’état des personnes sujettes à des troubles respiratoires en mesurant la quantité d’oxygène dont le sang est saturé.

Suivi du cycle menstruel : Permet de suivre son cycle menstruel ou sa grossesse en enregistrant ses symptômes et ses détails santé. (Voir le produit ici)

Participez à notre jeu concours !

– Remplissez le formulaire ci-dessous, cliquez sur suivant pour valider votre participation.

– N’oubliez pas de répondre (oui) à la case RGPD du formulaire si vous voulez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours.

– Pour augmenter vos chances de gagner partagez notre jeu et likez notre page Facebook, suivez-nous sur Twitter et surtout RT (retweetez) notre jeu !

-Utilisez le hashtag #BonneAnneeIDBOOX dans vos partages !

JEU Fitbit Inspire 3

Nom * Prénom * Email * Twitter Facebook RGPD *

Comment participer ?

– Répondre oui dans la case RGPD signifie que vous participez et que vous acceptez que vos données soient enregistrées pour ce jeu-concours. Vos données sont effacées à l’issue du tirage au sort de ce jeu-concours.

– Remplissez le formulaire

– La sélection du gagnant sera faite par la rédaction d’IDBOOX. Ce jeu est libre et gratuit.

– 1 Fitbit Inspire 3 à gagner valeur 99.99€ couleur au choix du partenaire

– Le concours est ouvert du 3 au 5 janvier 2023 23h.

– Vos adresses e-mail ne seront pas réutilisées à des fins commerciales.

– Le gagnant sera prévenu par email ou message privé sur les réseaux. Passé un certain délai (fixé à la discrétion de la rédaction), après l’envoi de notre message, et sans réponse de la part de la personne contactée, le lot sera remis en jeu et sera attribué à un autre joueur.

– Le lot sera envoyé par le partenaire du jeu

– Attention les multi-comptes notamment sur Twitter ne seront pas pris en compte. Les follow Unfollow seront éliminés.

Rendez-vous le 6 janvier pour un autre jeu-concours #BonneAnneeIDBOOX