Bon plan PC Portable Gaming HP Omen 750€ d’économie

Si vous avez envie de changer de PC voici un bon plan à regarder de près. Le PC Portable Gaming HP Omen est proposé en promo avec 38% de réduction + 10%. Dépêchez-vous les stocks sont limités.

Le PC Portable Gaming HP Omen passe à 1249.99€ au lieu de 1999.99 euros cela représente une économie de 750euros. Utilisez le code promo SOLEIL au moment du passage de commande. Vous obtenez 10% supplémentaires. L’ordi vous revient à 1124.99 euros Cliquez ici pour voir

L’ordinateur concerné PC Portable Gaming HP Omen15,6″ AMD Ryzen 7 16 Go RAM 512 Go SSD Argent mica

Quelques infos

Voici l’ordinateur portable de jeu OMEN 15, une machine fine, propre, assez puissante pour être accrochée aux grosses boîtes et assez compacte pour emmener le jeu là où votre coeur le désire.

Découvrez ses énormes capacités cérébrales grâce à son processeur AMD rapide et à une carte graphique NVIDIA®. Prenez les commandes et appropriez-vous l’ensemble au sein de l’OMEN Gaming Hub.

Grâce aux nouveaux processeurs mobiles AMD Ryzen™ 5000 Série H, vous pouvez désormais profiter de performances de jeu de très haut niveau sur un ordinateur portable fin et léger avec une autonomie de batterie incroyable.

Ne faites plus jamais de compromis sur votre ordinateur portable pour jeux vidéo.

La carte graphique GeForce RTX™ 3070 est optimisée par Ampere, avec l’architecture NVIDIA RTX de seconde génération.

Conçus avec les coeurs RT et Tensor avancés, les tout nouveaux multiprocesseurs de flux et la mémoire G6 à grande vitesse, tes parties les plus intenses ne seront pas ralenties.

Un écran Full HD 144 Hz anti-reflets – Il réduit la frustration des ralentissements et des images fantômes avec un écran qui associe une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz et une résolution 1080p pour un gameplay fluide et précis.

