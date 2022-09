Bon Plan – PC Portable Lenovo IdeaPad 3 prix cassé !

Si vous voulez changer de PC portable à moindre prix profitez du bon plan Lenovo IdeaPad 3. L’ordinateur a une très belle réduction.

Lenovo IdeaPad 3 est avec une remise directe à 499.99€ au lieu de 649.99€. cela représente une économie de 23%.

En utilisant l’offre de remboursement de Lenovo vous économisez en plus jusqu’à 100 euros (voir condition sur la fiche produit ici).

Quelques infos sur le PC Portable Lenovo IdeaPad 3

Le PC est doté d’un écran de 15,6″ AMD Ryzen 5 avec 8 Go RAM et 256 Go SSD. Le modèle proposé est gris.

L’ordinateur portable IdeaPad 3 Gen 6 (15″ AMD) est doté d’un cadre fin sur les quatre côtés de son écran Full HD de 39,62 cm (15,6″).

Il offre ainsi l’un des rapports de zone active les plus élevés de sa catégorie, ce qui vous permet de profiter d’angles de visualisation plus larges dans un moindre encombrement.



L’IdeaPad 3 Gen 6propose des solutions d’apprentissage intelligentes telles que Eye Care. Cela réduit les émissions de lumière bleue nocive, et le filtrage du bruit qui bloque les bruits de fond. Il est parfait pour travailler sans stress.

