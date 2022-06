Bon Plan – Samsung Galaxy A53 5G super promo

Vous avez envie d’un Samsung Galaxy A53 ? C’est le moment le smartphone est proposé avec 100 euros de remise au total.

La Samsung Galaxy A53 5G est en promo à 409€ au lieu de 459 €. Jusqu’au 21 juin Samsung propose un remboursement supplémentaire de 50€ en plus. Résultat le smartphone ne vous coûtera que 359€ pour la version 128GO. Et ce n’est pas fini Smasung offre 50€ de crédit sur Google Play Cliquez ici pour en profiter.

Quelques infos sur le Samsung Galaxy A53 5G

Le Samsung Galaxy A53 5G embarque intègre un écran Super AMOLED de 6,5 pouces avec un taux de rafraichissement de 120Hz et une résolution FullHD+. Il tourne avec un processeur Exynos 1280 gravé en 5nm. C’est une première sur la gamme A.

Il est assisté par 6 ou 8Go de RAM. L’espace de stockage varie de 128 à 256Go et il peut être étendu jusqu’à 1To.

Une batterie de 5000mAh se dissimule sous la coque. Samsung précise qu’elle offre à son smartphone une autonomie qui peut atteindre deux jours. Elle accepte la recharge rapide 25W.

A noter que le mobile conserve sa certification IP67. Le module photo reprend la configuration du Galaxy A52 mais avec des améliorations logiciels. On reste sur un capteur principal de 64MP avec stabilisateur optique d’image, un ultra grand-angle de 12MP, un capteur de profondeur 5MP et un objectif Macro de 5MP. Samsung a optimisé le mode Nuit qui compile jusqu’à 12 images pour restituer des plus nettes et plus lumineuses. Pour la caméra Selfie, Samsung a choisi un capteur de 32MP.

